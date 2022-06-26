قصص اطفال قصيرة بالصور قصة الملك و السمكات السبع

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قصص قصيرة للأطفال بالصور قصة الملك والأسماك السبعة

ذات مرة كان هناك ملك يحب الصيد، في كل مرة يصطاد فيها يجفف السمك لأنه يحب السمك الجاف، مثل كل يوم يذهب للصيد، هذه المرة كان يجلب معه سبع أسماك ومجهزة حتى يجف.

عاد بعد فترة ووجد أن السمك قد جف باستثناء سمكة واحدة. قال لها يا سمكة، لماذا لم تجف بعد، فقالت له، لأن القش يحجب الشمس عني، لذلك لم أجف.

فقال الملك للقش لماذا تخفي الشمس السمك يا قش يقول لأن البقرة لم تأكلني اليوم.

فقال الملك للبقرة لماذا تأكل التبن أيتها البقرة فأجابت لأن العبد لم يأت لي تبنًا لأكله. »

فقال الملك للخادم لماذا لم تبن على البقرة قال الخادم للأمير لم تحضر لي جدتي أي طعام اليوم، لذا لم أحضر التبن إلى البقرة.

فذهب الملك إلى الجدة وسألها يا جدتي لماذا لم تحضر الطعام اليوم للخادمة، فقالت الجدة لأن الطفل كان يبكي.

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قال الملك للطفل لماذا كنت تبكين يا ولدي أجاب الطفل لأن نملة عضتها. »

ذهب الملك إلى النملة وقال، “يا نملة، لماذا وقفت على الصبي الصغير قالت “لأنه وضع يده في عش النمل الذهبي”. »