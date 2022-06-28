قصص اطفال قصيرة بالصور قصة بيتر بان

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حكايات أطفال قصيرة بالصور قصة بيتر بان

في حضانة دارلينج الموجودة هناك، يعيش الأطفال ويندي وجون ومايكل، وقد فوجئوا بوصول بيتر بان، وسرق معه الجنية الصغيرة “تينكر بيل”. جاء بيتر لاستعادة ظله المفقود، ووجده ويندي.

يكشف بيتر للأطفال أنه يعيش في أرض تسمى “نيفرلاند” حيث يعيش الأطفال في طفولة دائمة ولا يبلغون سن الرشد أبدًا، وهو قائد الأطفال المفقودين الذين سقطوا من عرباتهم عندما كانت مربياتهم يشاهدون، يطلب بيتر من ويندي أن تذهب معه إلى نيفرلاند لإخبار قصصه الجميلة للأطفال المفقودين، يذهب ويندي ومايكل وجون مع بيتر إلى جزيرة نيفرلاند.

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استمرار القصة

يكتشف ويندي أن الجزيرة هي موطن للأطفال المفقودين بالإضافة إلى مجموعة من القراصنة الأشرار بقيادة الكابتن هوك، وهو عدو بيتر بان. قطع بيتر بان يد الكابتن هوك أثناء مبارزة وألقى بذراعه المقطوعة على تمساح. وأكلها وبحثت عن الكابتن هوك ليأكلها، بعد أن تأثر بذوق ذراعه الذي كان يرتدي ساعة، سمع دقاتها مع اقتراب التمساح.

يعيش فريق Red Braves أيضًا في الجزيرة وقائدهم، Tiger Lee Lee، الذي يتنافس مع Wendy ويتنكر للفوز بحب Peter Pan. تذهب ويندي وإخوتها في مغامرة سحرية ويقاتلون القراصنة، لكن ويندي تقرر العودة إلى لندن وتأخذ معها جميع الأطفال المفقودين.

لكن القراصنة القبض عليهم، وربط ويندي بسارية سفينة القراصنة، يأتي بيتر بان لإنقاذهم، ويقتل الأطفال جميع القراصنة الأشرار، وفي النهاية يعود جميع الأطفال إلى لندن، تاركين بيتر بان في نيفرلاند ليعيش الطفولة الأبدية.