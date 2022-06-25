قصص اطفال قصيرة بالصور قصة حبة الشمندر العملاقة

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حكايات اطفال قصيرة بالصور قصة بنجر عملاق

ذات مرة كان هناك شقيقان. أحدهما ميسور الحال والآخر فقير، ولا يملك إلا طعامه.

في أحد الأيام، قرر الأخ المسكين أن يعمل في الزراعة على قطعة أرض صغيرة ورثها عن والده. ربما تتحسن حالته ويبتعد عنه الفقر.

حرث الرجل أرضه وزرع بذور البنجر. وعندما تنمو الحبوب وتنضج، كان من بينها حبة أصبحت كبيرة لدرجة أنه كان من المستحيل نقلها إلا على عربة.

في البداية، كان الرجل مفتونًا بنبات الشمندر العملاق، لكن عندما جلبناه إلى السوق، لم يجد من يشتريه بسعر جيد. قرر تقديمها كهدية للملك.

لذلك سارع بإعداد العربة التي حمل الحبة العملاقة على ظهرها وتوجه إلى القصر الملكي.

فلما رآها الملك اندهش من حجمها الكبير وقال يا له من شيء غريب. لقد رأيت العديد من العجائب ولكن مثل هذه الحبة لم أرها من قبل. ما نوع البذور التي زرعتها لإعطاء مثل هذا العملاق

أجاب المزارع سيدي، أنا لست سوى مزارع بسيط أعمل في قطعة أرض صغيرة ورثتها عن أبي. أما البنجر فقد نما على أرضي بالصدفة.

صادق الملك المزارع الفقير وأمره أن يزن بنجرًا ذهبيًا، وأصبح من الأغنياء.

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وعندما علم الأخ الغني كيف أن جذر الشمندر يجعل أخيه الفقير غنيًا، قرر أن يقدم هدية ثمينة من الذهب والخيول إلى الملك حتى يمنحها له ويصبح أكثر ثراءً.

وعندما رأى الملك الهدية، قال “هديتك رائعة، ولا أجد شيئًا أقدمه لك في المقابل أكثر روعة وأندر من جذر الشمندر العملاق”.

ففقد الأخ الغني ذهبه وخيوله مقابل بنجر بسبب جشعه وغيرة أخيه.

حكايات اطفال قصيرة بالصور قصة بنجر عملاق