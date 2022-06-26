قصص أطفال قصيرة ومفيدة للغاية بالصور The Hungry Fox The Smart Duck – يحب الأطفال الاستماع إلى قصص الأطفال القصيرة بالصور قبل النوم، وتتميز هذه القصص بأنها نوع من الأدب الفني المستوحى من الواقع أو الخيال، وهذه القصص هي طريقة مرحة وتعليمية للأطفال، تغرس فيهم القيم الأخلاقية والتعليمية، وتوسع آفاقهم الفكرية، وتقوي قدرتهم على التخيل والتخيل. تقدم اقرأ باقة من القصص القصيرة للأطفال بالصور، والقصص المكتوبة للأطفال، والقصص الجديدة للأطفال، والقصص للأطفال باللغة العربية، والقصص الدولية للأطفال، والقصص القصيرة المكتوبة للأطفال، والقصص المكتوبة الشيقة للأطفال …

قصص اطفال قصيرة جدا ومفيدة بالصور الثعلب الجائع، البطة الذكية

يقال أنه في إحدى الليالي المقمرة، جاع الثعلب بشدة، فقرر زيارة إحدى المزارع المجاورة للغابة، ربما لإيجاد وجبة تملأ روحه.

عندما كان يتسلل إلى الحوزة، اعترضته بطة صغيرة سيئ الحظ.

وبحركة سريعة أمسك البطة المسكينة وكان على وشك أن يأكلها، فقالت له أرجوك لا تؤذيني، فأنا بطة رقيقة، لا تصلح لأكون وجبة لثعلب ضخم وقوي. مثلك.

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فقال له صحيح أنك صغير ونحيف، لكني سأكلك كفاتح للشهية حتى أجد شيئًا يرضيني.

قالت له البطة هل تتركني إذا أريتك شيئًا آخر سيوفر عليك عناء البحث عن وجبة أخرى لإرضائك

أجاب الثعلب متفاجئًا نعم. لما لا

أظهر له البطة بئرًا في وسط المزرعة وقالت في منتصف هذا البئر توجد قطعة كبيرة من الجبن يمكنك تناولها.

نظر الثعلب في منتصف البئر ورأى انعكاس القمر على سطح الماء فظن أنها قطعة من الجبن.

وعندما انحنى لالتقاطه، دفعته البطة بقوة، وسقط في منتصف البئر ولم يتمكن من الخروج.

وهكذا، استطاعت البطة الصغيرة البقاء على قيد الحياة بفضل روحها وذكائها