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قصص اطفال قصيرة جدا ومفيدة بالصور الحمامة والنملة

في أحد أيام الصيف الحارة، كانت النملة عطشانة جدًا، فاقتربت من بركة ماء لتروي عطشها. وعندما كانت على وشك أن تشرب، بينما كانت تهب ريح قوية، تركتها تسقط في وسط البركة.

بدأت بالصراخ والصراخ، “ساعدوني، ساعدوني، أنا غارق”.

لحسن الحظ كان هناك حمامة جالسة على فرع شجرة يطل على البركة.

عندما سمعت صرخة النملة المنكوبة، ردت على المكالمة، فالتقطت طرف العصا بمنقارها ورفعته إلى النملة التي صعدت عليها وهربت من الغرق.

شكرا لك Ant Dove شكرا جزيلا لك.

قالت الحمامة مساعدة المحتاج واجب فلا تشكرني.

ثم ذهب كلاهما في طريقهما الخاص.

ذات يوم، بينما كان الحمام جالسًا على فرع شجرة، رصده صياد.

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صوب بندقيته نحوها محاولاً ضربها. لحسن حظ الحمامة، كانت النملة قريبة من الرجل، لذا صعدت على ساقه

واقرصها بفكيها. صرخ من الألم ووقف.

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خافت الضوضاء الحمامة وجعلتها تشعر بوجود الصياد، لذلك طار بعيدًا ونجا من موت محقق.

شكرت الحمامة النملة شكرا جزيلا لك.

ردت النملة لا تشكرني، لأن عملي سيُرد عليك. »