قصص اطفال قصيرة جدا ومفيدة بالصور الذئب الطماع

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حكايات اطفال قصيرة جدا ومفيدة بالصور الذئب الجشع

يقال أنه في أعماق مرج، حيث لم تطأ الأرض بقدم بشرية، عاش الذئب وزوجته وابنهم الجرو.

وذات يوم، عندما ذهب الذئب للصيد كالمعتاد لإعالة أسرته، تشبث الجرو به وأراد مرافقته.

من فضلك يا أبي، خذني للصيد معك.

حاولت الأم منعها خوفا من أن يحدث لها مكروه

اترك والدك وشأنه. سيكون عبئا ثقيلا عليه. أنت ما زلت صغيرًا جدًا على ذلك.

فقال الأب ليرافقني. سوف يكبر الجرو يومًا ما ويتحمل المسؤولية. يجب أن يتعلم الصيد وتأمين قواته.

فوافقت الأم على مضض ورافق الابن والده في رحلته.

في الطريق، شعر الجرو بالعطش الشديد والتعب. لم يعتاد المشي لمسافات طويلة. لذلك كان على الأب أن يستريح بالقرب من بركة ماء ليسقي ابنه ويمنحه قسطا من الراحة. وبينما كانوا جالسين رأى الأب أرنباً يتصفح على العشب.

– انظر يا بنى، اسمع يا بنى. أنه أرنب. سيكون لذيذ لتناول العشاء. نلتقطه الآن.

– لنذهب يا أبي.

وهكذا بدأ الذئب والجرو في مطاردة الأرنب بلا كلل. في نهاية المطاف، استنفدت الفريسة وتمكن الصيادون من اصطيادها.

وفي تلك اللحظة اكتشف الذئب الأب غزالًا من بعيد وقال – انظر، يا بني، إنه غزال، إنه سمين ولذيذ. اترك الأرنب وامسك به.

فأجاب الجرو “لكننا أمسكنا به تقريبًا يا أبي”.

فانتهره الأب قائلا – قلت لك أن تترك هذه الفريسة المسكينة. يكفينا الغزال وحده لأيام.

لذلك قام الذئب وجروه بطرد الغزلان وترك الأرنب وشأنه.

لكن الغزال تمكن من الهروب بفضل اهتمامه في الوقت المناسب بالذئبين وسرعته الفائقة. لقد سئم الذئب وجروه من مطاردة الأرانب.

قرر الذئب العودة إلى حيث ترك الأرنب، وربما وجده هناك وطارده بعيدًا. ولكن عبثا. هرب الأرنب إلى جحره دون أن يترك أثرًا.

وهكذا فقد الذئب كل من الأرنب والغزال بسبب جشعه وعدم رضاه بما لديه. وعاد إلى المنزل خالي الوفاض.

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وتعلم الجرو ألا يضيع فرصة إذا كانت في متناول اليد، وكان راضياً بما لديه طائر في يده أفضل من عشرة في الشجرة.

حكايات اطفال قصيرة جدا ومفيدة بالصور الذئب الجشع