قصص اطفال قصيرة جدا ومفيدة بالصور الزرافة الطيبة

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قصص اطفال قصيرة جدا ومفيدة بالصور الزرافة اللطيفة

في إحدى الغابات عاشت زرافة ودودة تدعى زوزو.

كان له سمعة سيئة بين الحيوانات لكبر حجمه وضخامته.

عندما ترى حيوانات صغيرة تمشي وتتأرجح، فإنها تخشى طولها وتعتقد أنها قد تخطو عليها.

في بعض الأحيان، تمشي Zuzu في مرج جميل وتدوس على الزهور بشكل لا إرادي، لأنها لا تنظر تحت أقدامها عندما تمشي، مما يثير غضب الفراشات والنحل.

شعرت الحيوانات الصغيرة بالضيق من طول الزرافة وقررت مقاطعتها،

كانت زوزو حزينة للغاية وحاولت عدة مرات أن تتصالح مع الحيوانات الأخرى، ولكن دون جدوى.

وذات يوم عندما كانت الزرافة زوزو تأكل أوراق الشجر رأت عاصفة رعدية تقترب من بعيد لم تستطع الحيوانات الأخرى رؤيتها بسبب صغر حجمها،

وكانت بلاغة الزرافة الصديقة محذرة سكان الغابة بقولها “إخفاء .. هناك عاصفة تقترب”.

تفاعلت الحيوانات واختبأت في الجحور والأشجار المجوفة حتى مرت العاصفة.

علمت الحيوانات أنها مخطئة بشأن الزرافة، لذا اعتذروا لها.

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