قصص اطفال قصيرة جدا ومفيدة بالصور قصة الثور الذكي

قصص أطفال قصيرة ومفيدة للغاية بالصور قصة الثور الذكي – يحب الأطفال الاستماع إلى قصص الأطفال القصيرة بالصور قبل الذهاب إلى الفراش، وتتميز هذه القصص بأنها نوع من الأدب الفني المستوحى من الواقع أو الخيال، وهذه القصص هي أداة تعليمية وتربوية مرحة للأطفال، تغرس فيهم القيم الأخلاقية التربوية، وتوسع آفاقهم الفكرية، وتقوي قدرتهم على التخيل والتخيل. تقدم اقرأ باقة من القصص القصيرة للأطفال بالصور، والقصص المكتوبة للأطفال، والقصص الجديدة للأطفال، والقصص للأطفال باللغة العربية، والقصص الدولية للأطفال، والقصص القصيرة المكتوبة للأطفال، والقصص المكتوبة الشيقة للأطفال …

قصص اطفال قصيرة جدا ومفيدة بالصور قصة الثور البارع

كانت هناك غابة كبيرة فيها العديد من الطيور والحيوانات، وذات مرة كان هناك ثور يتجول في الغابة، وكان يقف أمام كهف، بالقرب من الكهف كان هناك بركة كبيرة، وقطعة أرض مزروعة بالأخضر. عشب.

اعتقد الثور أن هذا المكان مناسب ليكون منزله، وبدأ الثور في النوم في الكهف وبدأ في الوصول إلى منزل، ومرت عدة أيام، شعر الثور أن منزله الجديد يساعده كثيرًا، مما أدى إلى تحسن صحته كثيرًا، كان الثور سعيدًا وشعر بالسلام، وكان لديه العديد من الأصدقاء في الغابة.

في أحد الأيام كان الثور يستريح خارج الكهف، وسار أمامه أسد، وكان الأسد سعيدًا لأنه كان جائعًا، ولأيام كان يبحث عن أي حيوان يأكله، ظن الأسد أن الثور يبدو بصحة جيدة ويبدو كبيرًا وسيفضل تكون وجبة جيدة له.

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لاحظ الثور أيضًا الأسد وشعر بالخطر واعتقد أنه يجب أن يحمي نفسه، اعتقد الثور أنه يجب أن يفعل شيئًا ليخفيه، عندما اقترب الأسد من الثور، نظر الثور الذكي إلى الكهف وصرخ بصوت عالٍ، يا عزيزي، لا تفعل ذلك. فوجدت أسدا طبخ أي شيء على العشاء وانتظرت أن يقترب منه حتى طارده، وعندما سمع الأسد ما قاله الثور استدار وهرب خوفا على حياته.

استمرار القصة

ثم كان هناك ثعلب، ورأى الأسد يجري، وقام بجرح نفسه، لذلك سأل الثعلب الأسد لماذا تركض يا سيد.

لكن الأسد كان حينها خائفًا جدًا ومترددًا في قبول عرض الثعلب، فكان الثعلب أن الأسد كان مترددًا، لذلك قرر أن يطمئن عليه، وقال له، اربط ذيلك في ذيلتي، ودعني أمضي قدمًا، و في حالة مهاجمة الثور لي، يمكنك الهروب.

قبل الأسد خطة الثعلب، وبالفعل ربط ذيله بذيل الثعلب، وانطلق الثعلب والأسد نحو كهف الثور.

قرر الثور التصرف وقال للثعلب لقد اتفقت معك على إحضار أسدين، لماذا أحضرت أسدًا هل تريد أطفالي أن يظلوا جائعين أصيب الأسد بالذعر ولم يفهم هذه المرة أن الثور كان يخونه،

كان مرعوبًا وقرر الهرب منه، ركض الأسد بأسرع ما يمكن ولم يدرك أن ذيله لا يزال مرتبطًا بالثعلب، لذلك جر الثعلب معه في طريقه، وكان الأسد يجر الثعلب على الأرض بين الصخور والحجارة.

تمكن الثور الذكي من خداع الأسد للمرة الثانية، وعاقب الثعلب أيضًا على خطته، وهزم الثور بمهارة أعدائه وهرب، وقرر الأسد والثعلب عدم اتباع هذا المسار مرة أخرى، ومنذ ذلك الحين يعيش الثور في سعادة وسلام، ويستطيع الزواج وتكوين أسرة صغيرة مع زوجته وأولاده.

العظة من القصة

يمكن للذكاء التغلب على القوة، والتفكير السريع يمكن أن ينقذ حياتك في كثير من الحالات.