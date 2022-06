قصص اطفال قصيرة قصة جاموس شبح

حكايات للأطفال قصة شبح جاموس – يحب الأطفال الاستماع إلى القصص الجميلة قبل النوم، وتتميز هذه القصص بأنها نوع من الأدب الفني، مستوحى من الواقع أو الخيال، وهذه القصص هي أداة تعليمية وتعليمية ممتعة للأطفال، وغرس القيم الأخلاقية والتعليمية فيهم وتوسيع آفاقهم الفكرية، يقوي قدرتهم على التخيل والتخيل. يقدم موقع اقرأ باقة من قصص الأطفال بالصور، قصص أطفال قبل النوم في سن 3 سنوات، قصص أطفال مكتوبة، قصص أطفال جديدة، قصص أطفال باللغة العربية، قصص أطفال عالمية، قصص أطفال مكتوبة قصيرة وذات مغزى، قصص أطفال شيقة مكتوبة …

حكايات أطفال قصيرة قصة شبح جاموس

Dans l’un des villages, les gens élevaient des buffles et vendaient leur lait.Peu à peu, les villageois sont devenus avides et voulaient obtenir plus d’argent, alors ils ont commencé à donner des médicaments dangereux aux buffles afin d’obtenir plus حليب.

لم يتركوا حتى القليل من الحليب لعجول هذه الجواميس وحصلوا على الكثير من الحليب ولكن الجواميس تقدمت في السن وضعيفة جدًا فباعوها للذبح في ضواحي القرية وكسبوا بعض المال.

كان سميح وزوجته يسكنان في هذه القرية وكان يقوم أيضًا بحقن الجاموس وكذلك جميع القرويين ولم يترك القليل من الحليب لعجله الصغير، وازداد تواتر كمية الدواء التي أعطاها للجاموس حتى ذلك الحين. استغرب ثم باعه للذبح.

عندما أراد من اشترى الجاموس أن يذبحه، سار عبر الغابة، فدخل شبح في جسد الجاموس، بمجرد دخول الجاموس عاد إلى سامي وبدأ في إرضاع العجل الصغير.

دهش سامي وزوجته بهذا الأمر وأخبرا سامي كيف يمكنك الهروب من اللحام، وسوف يعلمك درسًا، كان على وشك ضربها بعصا طويلة، إذا رمته الجاموس بقرنيه.

فقالت له البقرة إذا اقتربت مني أو اقتربت من عجلتي سأقتلك أنت وزوجتك.

منذ ذلك اليوم، كان الجاموس يتجول بحرية في القرية، وإذا وجد أحدًا يعذب الجاموس، يضربه بقرنيه.

ذهب القرويون إلى سميح ليشتكوا من جاموسه، وعندما جاءهم الجاموس قالوا

من الآن فصاعدًا، إذا حاولت إعطاء الدواء للجاموس لكسب المزيد من المال والحليب، فسوف أقتلك، لن تبيع الحليب إلا إذا كانت العجول مليئة بحليب أمهاتهم، وإذا فعلت شيئًا سأقتلك.

عندما علموا أن الجاموس أصبح شبحًا، صُدموا وقالوا إنهم لن يرتكبوا مثل هذه الأخطاء مرة أخرى، متوسلين إياه أن يغفر لهم، وسنعاملهم مثل الأسرة.

ثم خرج الشبح من الجاموس وحذرهم للمرة الأخيرة وذهب إلى الغابة.