قصص اطفال قصيرة ومفيدة قصة الثعبان الأبيض

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حكايات أطفال قصيرة ومفيدة قصة الثعبان الأبيض

كان ياما كان يعيش هناك ملكًا صالحًا ونبيلًا كان محبوبًا من الجميع وعرف كل الأشياء الصغيرة والعظيمة للمملكة، وكان خادمه يقدم له طبقًا خاصًا كل ليلة بعد العشاء، ولم يكن الخادم يعرف السر. من هذا الطبق.

وذات يوم قرر الخادم معرفة السر فرفع الغطاء ورأى ثعبانًا أبيض مطبوخًا بالطعام فأخذ قطعة وتذوقها، ثم سمع صوت زقزقة خارج النافذة، فسمع صوت النقيق. الطيور تتحدث عن حلقة الملكة المفقودة التي أكلتها بطة البحيرة.

فقتلها وأخذ الخاتم وأعطاه للملكة، لذلك أراد الملك أن يكافئه، فقال له، يا رب، أريد حصانًا ومالًا للسفر، لذلك كنت دائمًا أرغب في السفر ومشاهدة العالم، كان الخادم سعيدًا بقدرته على فهم الحيوانات

خلال رحلته إلى الغابة، وجد بعض الأسماك عالقة بين العشب، لذلك اصطاد الخادم الجيد السمك وأعاده إلى الماء. قالت السمكة لن ننساك، وسنرد عليك الجميل. واصل الخادم طريقه عبر الغابة حتى سمع أحدهم يصرخ.

ثم وجد ملك النمل يقف خارج عش النمل على الطريق ويقول لماذا لا يهرب الناس منا مع وحشهم الغبي، ذلك الحصان المذهل شعبي بلا رحمة،

ثم هرب الخادم مع الحصان، فقال النمل لن ننساك أبدًا، وسنرد عليك الجميل يومًا ما. قاده الطريق عبر وسط الغابة حتى مر بغربان عجوزان. يرمون صغارهم لإعالة أنفسهم، فبكى الأطفال خائفين

نزل الركاز عن جواده وضربه بسيفه، فأكلته الغربان حتى امتلأت، ثم نظروا إلى الخادم وقالوا إننا لن ننساك أبدًا وسنفعل نفس الشيء معك يومًا ما.

استمرار القصة

ثم وصل إلى مدينة كبيرة وسمع رسول الملك يعلن شيئًا ابنه الملك يريد أن يتزوج ومن عرض عليه القيام بمهمة صعبة وإذا لم ينجح فيضحي بحياته، فذهب الخادم إلى حديقة القصر. ورأيت الأميرة ووقعت في حبها

فذهب إلى الملك وأعلن رغبته في الزواج من الأميرة، فوضع الخادم في قارب وأخذه إلى البحر برفقة الملك في زورق أكبر، ثم ألقى خاتمه في النهر وأعلن التحدي. إذا خرجت من الماء بدون الحلقة، فسوف نلقي بك مرارًا وتكرارًا.

حدق الخادم في الأمواج، مصدومًا وعاجزًا، حتى ظهرت الأسماك الثلاثة وقدمت له قذيفة، ثم ابتسموا وغادروا، وبمجرد أن فتح القوقعة حتى وجد الخاتم، اتجه بفرح نحو الملك.

ولكن الأميرة كانت غاضبة وطالبت بمهمة أخرى لقبول الزواج، فأخذت الأميرة الخادمة إلى الحديقة ونثر عليها نسر عشرة أكياس من الحبوب حتى حلول الليل، وقالت إنه يجب عليك اصطحابها قبل شروق الشمس.

شعر الخادم بالعجز، فاستسلم وجلس بلا حول ولا قوة بين الحبوب وأغمض عينيه حتى مر الليل وجاء الصباح.

ولما فتح عينيه وجد عشرة آلاف حبة كان عليها آلاف النمل ويقودها ملك النمل المبتسم. رأى الأميرة تتجه نحوه مصدومة وغاضبة ولم تستطع أن تلين قلبها حتى الآن.

قالت، “هناك مهمة أخيرة مطلوبة.” قالت أريد تفاحة ذهبية من شجرة الحياة.

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سئم وتمزق حذائه فجلس تحت شجرة وأغمض عينيه وعندما فتحهما وجد الغربان الثلاثة تحت قدميه والتفاحة الذهبية على بطنه وبسعادة كبيرة أعاد التفاحة للأميرة.، التي لأن قلبها بمجرد أن رأت التفاحة قطعتها إلى نصفين وأكلتها معًا وتزوجت وعاشت في سعادة دائمة.