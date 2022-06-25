قصص اطفال كتابة قصة روبين هود

كتابة القصص للأطفال قصة روبن هود – يحب الأطفال الاستماع إلى القصص التي كتبها الأطفال لتعليم القراءة، والقصص القصيرة المكتوبة للأطفال، والقصص المكتوبة القصيرة، والقصص المضحكة للأطفال، وهي قصيرة جدًا للأطفال. تتميز هذه القصص بأنها نوع من الأدب الفني، مستوحى من الواقع أو الخيال، هذه القصص هي أداة تعليمية وتعليمية ممتعة للأطفال، تغرس فيهم القيم الأخلاقية والتعليمية، وتوسع آفاقهم الفكرية، وتقوي قدرتهم على التخيل والتخيل. .

حكايات أطفال مكتوبة قصة روبن هود

في وسط غابة شيروود في إنجلترا، كان هناك صبي لامع اسمه روبن هود، خدعه النبلاء عندما كان طفلاً، لذلك قرر في ذلك الوقت سرقة الأموال من الأغنياء وإعطائها للفقراء. .

عندما اشتهر روبن هود، وضع كابتن نوتنغهام العديد من المكافآت لأسر روبن هود، ولكن لأنه كان من مؤيدي الفقراء، أحبه الكثيرون وجعلوه قائدهم، وشاهدوا القائد وعرفوا خططه لإبلاغ روبن هود . أولاً، لذلك لم يستطع القائد إيقافه، وبدأ يخطط للإمساك بروبن هود في شباكه، لكن روبن كان فتى ذكيًا يحسب كل تحركاته.

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ما زاد من توتر القائد هو تمرد الأثرياء وخوفهم من السير في غابة شيروود، حيث كانوا يعرفون أن روبن هود سينقض عليهم ويأخذ أموالهم إذا مروا، لذلك طلب القائد الإمدادات للملك لمساعدته على التوقف. روبن هود، لكن الملك رفض إرسال أحد رجاله لمساعدته.

ثم فكر القائد في خطة يمكن من خلالها التخلص من روبن هود، وقال لروشر، أحد رجاله، “دعونا نعلن عن مسابقة لاختيار أفضل لقطة في نوتنغهام، لن يتمكن روبن هود من مقاومة مثل هذه صراع، وسيأتي بالتأكيد، وعندما يأتي، سيأخذه حراسي ويقبضون عليه “. الجميع عليه.

كان روبن هود هدافًا كبيرًا، ولم يكن هناك قوس وسهم أفضل منه في نوتنغهام، لذلك لم يستطع روبن هود مقاومة دخول هذه المسابقة ليثبت أنه الأفضل في كل شيء في نوتنغهام.

حاول بعض الرجال المخلصين الذين فهموا مخطط الرئيس تهنئة روبن هود على مشاركته، وقال له أحد الرجال “لقد تم احتجاز روبن فقط ليوقعك في فخ الرئيس، وقال آخر،” سيكون من الغباء الدخول عرين الأسد “، لكن روبن هود لم يكن مستعدًا للاستماع، لذلك قرر الحضور.

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في اليوم التالي، تم إجراء جميع الترتيبات الخاصة بالمسابقة، وكان الجمهور بأكمله جالسًا وكان هناك عشرة متنافسين يستعدون للمنافسة. أحمر وليس كل المتسابقين لديهم هذا الشعر، لذلك اعتقد القائد أنه يعرف خدعته ولم يخاف منه.

على الرغم من عدم ظهور روبن إلا أن المسابقة بدأت، وكان من بين المشاركين رجل اسمه ويليام، وهو أحد المشرفين الذين شاركوا في المسابقة، وكان يرتدي الزي الأخضر وكان يبحث عن الجائزة الأولى كأفضل وأعظم تصويب في نوتنغهام. آرتشر. وانحني.

أظهر ويليام براعة لا مثيل لها في إطلاق السهام حيث اقترب جدًا من المركز الذي كان يهدف إليه، لذلك هنأه القائد وأثناء حديثه معه وجد سهام ويليام تسير نحوه وسقطت على الكرسي الذي كانت عليه كبلات الرصاص جلس.

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لم يكن هذا الرجل ذو اللون الأخضر سوى روبن هود نفسه، وقبل أن يتمكن القائد من السيطرة على نفسه ويأمر الجنود بمطاردة روبن، قفز روبن هود من أحد الجدران لركوب حصانه الأبيض والهرب معه، بعد أن علم الحماقة القائد ورجاله درس لن ينسوه مهما حدث.