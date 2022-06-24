قصص اطفال للنوم قصة جزاء الحمار الكسول

قصص أطفال للنوم قصة أجر الحمار الكسول – يحب الأطفال الاستماع إلى قصص أطفال قصيرة بالصور قبل النوم، وتتميز هذه القصص بأنها نوع من الأدب الفني، مستوحى من الواقع أو الخيال، وهذه القصص عبارة عن أداة تعليمية وتعليمية ممتعة للأطفال، تغرس فيهم القيم الأخلاقية والتعليمية، توسع آفاقهم الفكرية وتحسن قدرتهم على التخيل والتخيل. تقدم اقرأ باقة من القصص القصيرة للأطفال بالصور، والقصص المكتوبة للأطفال، والقصص الجديدة للأطفال، والقصص للأطفال باللغة العربية، والقصص الدولية للأطفال، والقصص القصيرة المكتوبة للأطفال، والقصص المكتوبة الشيقة للأطفال …

حكايات للأطفال للنوم قصة مكافأة الحمار الكسول

عامل نشط يسكن في احدى الدول، وكان لديه حمار كسول، وكان العامل يذهب كل يوم لنقل البضاعة الى سوق المدينة وبيعها وما حصل عليه من مال يشتري بضائع جديدة ويسلمها. إلى صاحب المزرعة، وذات يوم جميل يخرج العامل النشط من منزله، مليئًا بالحماس والطاقة لبدء العمل.

في ذلك اليوم، كان على العامل أن يحمل تحفة فنية قيّمة إلى سوق المدينة، ولإتمام عمله، لجأ إلى حماره الكسول الذي كان ينام بهدوء، وحاول العمال جره إلى أسفل. كبير وسيم، ويأكل كل الفواكه والخضروات التي يحبها.

على العكس من ذلك، كان لديه جرس في كل مرة يرن فيها أن العامل النشط جاء لخدمته، وبمجرد أن استيقظ الحمار الكسول حتى وجد العامل النشط، كان يصرخ في وجهه ويوقظه ويسأله للاستيقاظ لبدء العمل، وأخبرته أنه يتعين عليهم العمل بجد، وإلا فلن يتمكن من دعم كليهما، بل إنه كلفه بمهمة. اليوم، تحمل تحفة فنية ثمينة في جميع أنحاء المدينة.

نهض الحمار أخيرًا وحمل التحفة الثمينة على ظهره وهو يئن ويتذمر، وتوجه إلى سوق المدينة. على طول الطريق، التقى الاثنان برجل من المدينة. بمجرد أن رأى التحفة، خلع قبعته، للتعبير عن شكره للحمار المجتهد، لكن الكسول، لم يفهم سبب عمله.

استمرار القصة

كان أحد رجال السوق يخبر سكان البلدة أن العامل قد وصل إلى السوق، مع التحف الثمينة. كان الناس ينتظرون بفارغ الصبر رؤية هذه التحفة الثمينة، التي كانوا ينتظرونها لفترة طويلة حتى شكروا الله على وصولها، لكن الحمار أيضًا لم يفهم سبب تصرفهم.

على العكس من ذلك، أصبح متعجرفًا وبدأ يفكر في أن الناس في المدينة يتصرفون على هذا النحو لأنهم يحيونه، وعاد الحمار إلى أحلامه وبدأ يحلم، أنه أصبح سيد القصر وأن الناس كانوا كذلك. تنتظر إشارة منه للتحرك .. فهي تمثل التراث الأثري لهذه المدينة وأن أهل البلدة كانوا ينتظرون هذه التحفة الفنية.

استمر الحمار في طريقه حتى وصل إلى قصر المدينة حيث ستوضع التحفة الثمينة. حصل العامل على مبلغ من المال وذهب إلى السوق لشراء أكياس كبيرة من الملح، والتي طلبها صاحب المزرعة. .

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طلب العامل من الحمار الحذر أثناء عبوره البحيرة، حتى لا تلمس أكياس الملح الماء وتذوب معها، لكن الحمار الكسول نزل إلى البحيرة واستمر في التأرجح من جانب إلى آخر حتى يدخل الماء إلى البحيرة. أكياس. من الملح ويذوب الملح فيخفف العبء عن ظهره.

بمجرد أن وصل العامل إلى الضفة الأخرى، وجد أن الملح قد ذاب في البحيرة، وكانت الأكياس تفرغ، وكان الحمار يمشي سعيدًا لأنه لم يكن يحمل شيئًا، وحالما وصل العامل إلى صاحب الشوت. حتى قال لها الحقيقة.

غضب صاحب المزرعة وهدده بالنهر ووظيفته ووعده بفرصة أخيرة وهي أن يحمل أمتعة الإسفنج إلى المدينة ويأخذها إلى السوق.

وصل الحمار والعامل إلى البحيرة، وأخبر العامل الحمار أنه يجب عليه توخي الحذر وعدم ترك الماء يدخل الإسفنج ويمتصه ويثقله ويفسد الإسفنج.

كان الحمار يتأرجح في الماء، حتى وصل الماء إلى الإسفنج وشرب الإسفنج الماء، وأصبح وزنه ثقيلًا لدرجة أن الحمار لم يعد قادرًا على النهوض، وغرق الحمار الكسول في البحيرة، لم يستطع العامل إنقاذه بسبب وزنه الثقيل.

حكايات للأطفال للنوم قصة مكافأة الحمار الكسول