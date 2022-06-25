قصص اطفال مشوقة التلميذة الآلية

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قصص شيقة للأطفال الطالب الآلي

ياسمين فتاة ذكية. لكنها لا تحب الذهاب إلى المدرسة.

في كل مرة أيقظتها والدتها للاستعداد للمدرسة، كانت تتمنى أن تجد من يحل محلها.

ياسمين، حبيبي، انهض واستعد للمدرسة.

أمي، لا أريد الذهاب. أريد أن أنام بعد قليل. أود أن أجد من يرافقني.

– استيقظ أيها الكسلان. لا تجعلني أخرجك من السرير من أجل هذا.

– طيب أمي، سأستيقظ

وهكذا كانت ياسمين تذهب إلى المدرسة كل يوم رغماً عنها.

ذات يوم خطرت له فكرة التخلص من المدرسة. لماذا لا تجعل فتاة آلية تشبهها تذهب مكانها

لذلك أحضرت ياسمين مجموعة من الآلات المنزلية المعطلة من الطابق السفلي وقضت الليل كله تعمل في مشروعها.

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أخيرًا عند الفجر، تمكنت من الانتهاء من صنع نسختها المقلدة الآلية.

وفي الصباح، عندما استيقظت الأم لتحضير الإفطار واستيقظت ياسمين، وجدت أن ابنتها الكسولة قد سبقتها إلى المطبخ. لا، لقد طهت الإفطار أيضًا. بالطبع، لم تكن الياسمين البشرية، بل شبهها الميكانيكي.

تفاجأت الأم في البداية بسلوك ابنتها. لكنها أحبه وشكرته على ذلك.

– صباح الخير أمي

– اهلا عزيزي. أراك استيقظت مبكرا اليوم.

– نعم امي. قررت أن أكون نشطة وأذهب إلى المدرسة مبكرًا.

– برافو يا عزيزي. أنا سعيد لسماع ذلك منك.

لذلك تقضي ياسمين البشرية يومها تلعب في غرفة نومها بينما يذهب زوجها الآلي إلى المدرسة بدلاً من ذلك.

وعندما جاءت الامتحانات، لم تدرس ياسمين على الإطلاق، بل اعتمدت على شبهها لاجتيازها.

لكن الرياح لا تعطش للسفن. انهارت الفتاة الآلية ليلة الامتحان ولم تستطع ياسمين إصلاحها، ولم تجد الوقت الكافي للدراسة.

وهكذا ذهبت إلى الامتحان وهي غير مستعدة مما جعلها تحصل على نتيجة سيئة.

ياسمين ندمت بشدة على سلوكها. لقد كسرت مظهر الروبوت الخاص بها وقررت التغيير، لتصبح نشيطة ولا تفوت المدرسة أبدًا.