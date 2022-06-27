قصص اطفال مشوقة قصة عين وعينان و ثلاث عيون

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قصص شيقة للأطفال قصة عين واحدة وعينان وثلاث عيون

ذات يوم، في بلد بعيد، عاشت سيدة مع بناتها الثلاث، وكانت تحب عينًا واحدة وثلاث عيون، أحبتهن كثيرًا وأعطتهن كل شيء. الفتاة الأخرى، على الرغم من أنها تبدو مثل الناس العاديين، إلا أن والدتها وأختها لم تحبهما. كانت تأكل بقية الطعام وترتدي ملابس قديمة ومهترئة، والأختان تفعل كل شيء. إلى بؤسها، على الرغم من كل هذه المشاكل، ظلت لطيفة ومحبة للجميع.

في أحد الأيام، انتهت أمه وشقيقتاه من تناول الطعام، وجلست عينان على الطاولة لتناول الطعام

قالت ثلاث عيون عينان ليسا مثلنا فلماذا تجلس على طاولتنا

شعرت عينان بالحزن، وخرجت تبكي، وبينما كانت تبكي ظهر شعاع من الضوء وخرج منها جنيه.

فقالت له لماذا تبكين يا حبيبي

عينان “أوه، أمي وأخواتي يكرهون شكلي. إنه يأكل بقايا الطعام ويعاملون بقسوة.”

باوند “لدي أخبار سارة، خذ هذه العصا وقل له، صمغ، استمع واملأ الطاولة على الفور.”

فتحول إلى شعاع أبيض ومليء بطعام لم تره عين من قبل. يا إلهي، هذا حقًا لذيذ. لن تجوع مرة أخرى. كل واشرب كما يحلو لك ثم قل يا عصا سحرية، اخفي اللوح.

فوجئت عينان، لكنها كانت جائعة، فأكلت كل الطعام على المائدة

ما مدى سعادتي ولكن لا بد لي من إخفائها، لذلك أمرت العصا بإخفاء الطعام وعدت إلى المنزل ووجدت طبقًا فارغًا على الطاولة.

ذات يوم لاحظت عين واحدة وثلاث عيون أن هناك شيئًا ما في عينين وأنه يأكل في مكان آخر، ويجب أن يعرفوا

في اليوم التالي، نظرت عينان إلى الحقل بسعادة، وتبعتها أختها بهدوء. نظرت حولها لتتأكد من أنها الوحيدة التي أصابت عينين. قالت بصوت عال “هنا، استمع إلى الكلمات، املأ الطاولة بأفضل طعام.

قالت ثلاث عيون في العين، “هكذا تأكل كل يوم. لا عجب أنها جائعة. دعنا نذهب إلى المنزل ونخبر أمي بكل شيء.

قالت والدتها “كيف لها أن تأكل بشكل أفضل، وعندما تعود نأخذ عصاها السحرية”

عندما عاد، أخذت الأم العصا وكسرتها إلى أشلاء وقالت له “الآن أنت سيء حقًا”.

كسرت عينان بشدة فاخذت بقايا العصا السحرية وذهبت الى الحديقة بمفردها ثم عاد الكتاب القديم للظهور

“عزيزتي العيون، ماذا يحدث عندما تبكي أيتها الفتاة الصغيرة”

“يا خرافية، أمي كسرت العصا تماما، سوف أتضور جوعا حتى الموت.”

“عيون، خذ العصا المتبقية ودفئها في الحديقة حيث يضيء القمر. بالتأكيد سوف يجلب لك الحظ السعيد.”

حرك الكتاب طاقمه مرة أخرى واختفى على الفور، وثقت عينان بكلمات الكتاب ونفذهما. في الصباح، ظهرت شجرة رائعة في الحديقة بأوراق فضية لامعة وفواكه ذهبية مشرقة في الشمس. حدقت الأم وابنتاها في الشجرة، لكن تساءلت كيف تبدو هنا.

نظرت إليهم عينان، ثم نظرت إلى الشجرة وقالت، “ربما سأحاول قطف ثمارها.”

“بغض النظر عن مدى صعوبة المحاولة، لا يمكنك فعل ذلك.”

وعندما اقتربت عينان من الشجرة، لم تبتعد الشجرة عنها، بل على العكس، أضاءت وانحرفت نحوها لتلتقط ما تريد.

في المساء، وبينما كانوا واقفين تحت الشجرة، مر فارس بجانبها، فنظرت الأم في كلتا عينيها وقالت “اختبئ الآن، لا تخجلنا”.

ركضت المرأة المسكينة إلى الأدغال واختبأت. نزل الفارس الوسيم عن حصانه متجهًا نحو شجرة المال الرائعة متسائلاً لمن تنتمي. ثم رأى الأختين أدناه وقال “من أعطاني فرعًا منها، فلديها ما تريده مني.

فقفزوا وحاولوا قطع فرع منه، لكن الشجرة دفعت أغصانها وثمارها للوراء.

فقال لهم عجيب أن تكون الشجرة ملككم وأغصانها بعيدة عنكم. سأرحل حتى لا أضيع وقتي.

كانت الفتاتان ووالدتهما غاضبتين وقالت والدتهما، “لا تغضبي الفتيات، ربما سيعود غدًا، سنحاول مرة أخرى.

برزت عينان من خلف الشجيرات بعد مغادرتهم، وجلسوا تحت الشجرة، يفكرون في الفارس، “كم هو وسيم، إذا قطعت غصنًا من الشجرة وأعطيته إياه، فربما يعرف أنني أحبه.”

وبمجرد أن قالت ذلك، سمعت صوت الجنيه القادم من الشجرة “عيونك، لقد كنت لطيفة جدًا، حتى في حزنك، والقلب الطيب يستحق المكافأة، وقد سمعت رغبتك، وإذا كان هذا ما تريده، فسأحققه لك “.

نعم، أتمنى أن أكون مع الفارس الوسيم، أتمنى ذلك من كل قلبي

قال الكتاب حسنًا، افعل ما أقول، خذ ورقة من الشجرة وضعها في ثوبك

سرعان ما تحول فستانها البالي إلى أجمل فستان في العالم. كانت مزينة بورق الفضة والياقوت. فقالت “الآن، أجلس على هذا الصفيحة الفضية وستطير إلى حبيبك.”

بمجرد توقف الصوت، طارت ورقة من الفضة في عينين، ثم كبرت وأضاءت تحت ضوء القمر، وجلست عليها عينان وحلقت معها في سماء الليل عبر القمر والنجوم، ثم إلى السماء. تكريما للفارس، نزل من الورقة وتحول إلى فرع من الفضة مع الفاكهة الذهبية

“عزيزي الفارس، اسمع مكالمتي. لقد أحضرت غصن الشجرة الفضية التي تريدها.”

“من المتصل في هذه الساعة”

لكن عندما رأى عينين حتى فتن، كان جمالها آسرًا

كانت عيناه مثبتتين عليها

فقالت له سيدي، لقد وعدت بفعل أي شيء لمن يأتي لك بفرع.

قال، “حسنًا، ما الذي تتمناه”

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أخبرتها عينان بكل شيء عن والدتها، وشقيقتها، والإيذاء، وكيف عانت من الجوع والعطش والحزن، وجاءت لتبدأ معك حياة جديدة وسعيدة.

قال لها “ما أسعدني أن أتزوجك، لكن أولاً سأعاقب أمك وشقيقيك على معاملتهم لك.

فقالت له سامحهم يا فارسي، فلننسى الماضي والمؤلم، لنحتفل اليوم ونبني مستقبلاً أفضل.

في اليوم التالي، تزوج فارس من عينان في حفل كبير، وعاشوا معًا في سعادة أبدية.

قصص شيقة للأطفال قصة عين واحدة وعينان وثلاث عيون