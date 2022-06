قصص اطفال مضحكة قصة الدب و الصديقان

قصص مضحكة للأطفال قصة الدب والصديقين – هناك العديد من الأشخاص الذين يجدون صعوبة مع حيوانات معينة في حياتهم اليومية ولكنهم يجدون صديقًا بجانبهم يساعدهم ولا يستسلم وهو على العكس من ذلك، سأقدم لكم اليوم قصة رائعة تحت عنوان The Bear and the Two Friends.

قال مؤلف القصة إنه إذا كان هناك صديقان حميمان اسمه رون وجون، فقد قرر السفر ومشاهدة العالم معنا، وفي أحد الأيام قرروا دخول الغابة، كانت الغابة كثيفة جدًا، لذلك عرفوا أن شيئًا خطيرًا يمكن أن حدث لهم في أي وقت داخل هذه الغابة الكثيفة وهم يسيرون ويستمتعون في وسط الغابة، رأوا عظام وجماجم إنسان وحيوان، متهمين بالدهشة وتحولت وجوههم إلى اللون الأصفر، لذلك وعدوا بعضهم البعض بأنهم سيبقون متحدين في حالة الخطر في وسط هذه الغابة، واستمروا في طريقهم.

وفجأة ظهر دب ضخم أمامهم يقترب منهم، فشعروا بالخوف الشديد ثم بدؤوا يهربون من الدب، فاستراحوا وشاهدوا الدب حيث كان ما يزال يطاردهم، رأوه مرة أخرى لا يزال يطاردهم، لذلك ركض زون على الفور وتسلق شجرة قريبة تاركًا جون وحده، لم يكن جون يعرف كيف يتسلق الأشجار وسأل رون.

هل تساعدني في تسلق الأشجار فدب يأكلني ارجو مساعدتي.

رون فرض عليه، لا أستطيع النزول، إنه يقترب، ولا مكان هنا. ابحث عن مكان للاختباء

لم يساعد رون جون لكن جون كان فتى ذكيًا. في المدرسة، سمع أن الدببة لا تأكل المخلوقات الميتة، والآن، باتباع هذا المنطق، نام على الأرض وحبس أنفاسه تمامًا، مدعيًا أنه مات. اقترب من جون مستلقيًا على الأرض وشم ​​أذنيه، وابتعد ببطء عن المكان حيث لا تأكل الدببة المخلوقات الميتة.

بعد إزالة الدب، نزل رون من الشجرة وسأل جون.

أخبرني بما همس به الدب في أذنك.

أجاب يوحنا “نصحني الدب ألا أصدق صديقًا مزيفًا يتركني في خطر”.