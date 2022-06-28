قصص اطفال مكتوبة بالعربية قصة الأمير السعيد

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حكايات للاطفال مكتوبة بالعربية قصة الامير السعيد

ذات يوم كان هناك في إحدى الساحات، وكان تمثال جميل لأمير قائمًا على عمود مرتفع من الحجر، وكان التمثال مغطى بمقاييس ذهبية، وخنجره وعيناه مزينان بالياقوت الأزرق. الأمير السعيد، والتمثال يعلو فوق جميع منازل القرية.

نظر جميع سكان البلدة في رهبة إلى تمثال الأمير السعيد. تخبرها الأم التي يبكي طفلها أن تنظر إلى الأمير السعيد. تقول أنك يجب أن تكون سعيدا مثله. كان هناك ابتلاع. هاجر جميع أصدقائه إلى إفريقيا وتأخر الهجرة، لأنه أحب نبات القصب، لكنه اشتاق لأصدقائه ولم يتمكن النبات من الهجرة، فقرر السنونو اللحاق بأصدقائه، فطار حتى وصل. وصل تمثال الأمير السعيد، ووقف تحته ليحتمي من البرد.

وأثناء وقوفه، سقطت قطرة ماء على وجهه، فأدرك أنه كان يطير بعيدًا، لكنه وجد قطرة أخرى سقطت عليه، فنظر لأعلى ليجد مصدر الماء، وإذا وجد الأمير. عيونهم سعيدة، امتلأت بالدموع.

طار السنونو ووقف بجانب التمثال، فسأله ما بك يا أمير، لماذا تبكي أجاب الأمير قبل وفاتي كنت سعيدا حقا، لأنني عشت داخل جدران قصري، وقضيت وقتا في اللعب والرقص، ولا أعرف ما الذي يحدث في الخارج.

لكن الآن بعد أن ماتت وقد صنعوا لي هذا التمثال، أقف هنا لمشاهدة كل الفقر والحزن الذي يملأ المدينة، ها، يا ابتلاع، تلك السيدة هناك تحيك فستان الأميرة وابنها تجلس في الغرفة المجاورة، مريضة وتطلب برتقالًا، لكنها لا تجد شيئًا لتقدمه سوى مياه النهر.

وقال الأمير للسنونو هل تصنع لي معروفًا، أيها الطائر، خذ جوهرة سيفي وأعطيه إياه، قال السنونو، لكن يجب أن ألحق بأصدقائي قبل البرد، فتراجع السنونو و قال للأمير حسناً سأسلمه له وبعد ذلك سأغادر غداً.

وبالفعل مرت السنين حتى وصل إلى منزل السيدة، ووجدها نائمة من التعب على ماكينة الخياطة، فوضع الجوهرة بجانبها، وعندما استيقظت كانت سعيدة جدًا وجلبت طعامًا وأدوية لطفلها.

عندما طار السنونو، وجد الأميرة جالسة في الشرفة، تتساءل عما إذا كانت قد انتهيت من خياطة ثوبي. في اليوم التالي رأى الأمير شابًا فقيرًا يعمل على مسرحية، لكنه لم يستطع إكمالها. بسبب البرد طلب الأمير من السنونو أن يأخذ إحدى عينيه ويعطيه إياها.

وافق السنونو على تأجيل رحلة وأخذ الجوهرة وأعطاها للشاب الذي أصبح سعيدًا، وحاول السنونو الرحيل، لكن الأمير رأى فتاة صغيرة ضعيفة، أجبرها والدها على العمل لتوفير المال، فقام بها. طلب الأمير من السنونو أن يعطيها عينه الثانية.

رفض السنونو وقال للأمير إنها ستصاب بالعمى، لكن الأمير أصر، فرفع أسنان الجوهرة وألقى بها في يد الفتاة. تحول الأمير الذهبي إلى اللون الرمادي وبدا قبيحًا.

علم السنونو أنه لا يستطيع السفر بعد ذلك بسبب البرد الشديد، وأنه سيموت، فظل بجانب الأمير يروي له قصصًا للترفيه عنه، حتى سقط ميتًا. بردًا، وانكسر قلب الأمير الرئيسي في الداخل حزينًا على الطائر مر العمدة بالتمثال فوجده قبيحًا، فقرر أن يصبح صهرًا ويعمل تمثالًا جديدًا، ووجد جثة الطائر وألقاه في سلة المهملات، وأخذت قلب الأمير وألقته بجانب جسد الطائر، فجاءت الملائكة وأخذتهم إلى الجنة لأنهم كانوا أجمل الناس الذين عاشوا في المدينة، وعاد الأمير هناك سعيدًا.

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