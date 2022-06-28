قصص اطفال مكتوبة قصيرة مضحكة قصة الغربان السبعة

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حكايات أطفال قصيرة ومضحكة قصة الغربان السبعة

يقال أن الأب طلب في يوم من الأيام من أبنائه الخروج وإحضار الماء، وأمر أبنائه بالذهاب إلى البئر الذي يوجد فيه ماء شفاء. في منزل والدهم، وجدوا أن الماء لم يكن في الحوض، وبدأ الأولاد السبعة الفقراء يفكرون في أي فكرة لمنحهم الماء مرة أخرى.

بعد فترة طويلة من الزمن، كان الأب غاضبًا جدًا، وفكر بالتأكيد، هؤلاء الأولاد ذهبوا إلى مكان للعب، وعندما يأتون، سأعلمهم درسًا، لذلك فكر الأب في تحويل أبنائه السبعة إلى الغربان.

لم يعد بإمكان الأولاد الفقراء العودة إلى ديارهم، وفي هذه الأثناء ظهرت فتاة جميلة وجميلة أمام الأب وزوجته في مزرعته، ففكروا في تبنيها لتكون ابنتهم، لأنهم كانوا حزينين لفقدانهم. الأطفال، ومع ذلك، فقد تعرفوا عليها بالفعل ووافقت الفتاة الجميلة على العيش بسعادة معهم.

لكن سرعان ما سمعت الفتاة عن إخوتها من الجيران، وسمعت أيضًا عن اختفائهم الغامض، وأخبرها أحد الجيران أن الأب شتم أطفاله وحوّلهم إلى غربان، ثم قررت الفتاة الجميلة مواجهته. والدي مع الحقيقة، فقالا لها أن هذا صحيح وقد حدث بالفعل، فقررت الفتاة البحث عن إخوتها وإنقاذهم.

في إحدى الليالي خرجت الفتاة وأخذت معها خاتمًا صغيرًا كتذكار، وأخذت وعاءًا من الماء وبعض الخبز وكرسيًا صغيرًا لتجلس عليه في حال تعبت، وكانت الفتاة مصممة على ذلك. أنقذت إخوتها، وأثناء رحلتها ظهرت الشمس كالمعتاد، لكنها كانت شديدة الحرارة، ولم تجد مكانًا تحتمي فيه من أشعة الشمس الحارقة،

عند غروب الشمس وشرعت الشمس في الغروب، أصبح الجو شديد البرودة، وعندما حل الليل وظهر ضوء القمر، انجذبت نظرة الفتاة إلى أشكال النجوم في السماء، وفجأة ظهرت له نجمة الصباح. وقال له اذهب إلى الجبل الزجاجي سالمًا، لأن إخوتك يسكنون هناك. في الواقع، سمعت الفتاة الصغيرة كلمات نجمة الصباح وذهبت للبحث عن جبل الزجاج في الطريق.

بعد البحث يمينًا ويسارًا على طول الطريق، وجدت الفتاة الجبل الزجاجي، وحاولت العثور على إخوتها، لكنها لم تستطع العثور عليهم، وفي نفس الوقت مر قزم صغير بالجبل الزجاجي ولاحظ أن الفتاة كانت تبحث عن شيء، وكانت تبحث كثيرًا، فسألها بطريقة لطيفة وقال ما الذي تبحث عنه

لذا أخبرته قصة تحول أشقائها إلى غربان، وكانوا في جبل من الزجاج، لذلك أخبرها القزم الصغير أن تنتظر قليلاً، وسيحاول مساعدتها. وبالفعل استمرت الفتاة في الانتظار.، لكنها كانت جائعة، وفي نفس الوقت كان القزم الصغير يعد مائدة كبيرة مليئة بأطعمة مختلفة. لم تستطع الفتاة التحكم في نفسها واقتربت من المائدة وبدأت في تناول الطعام المتاح.

بينما كانت تأكل، سمعت الفتاة صوتًا عاليًا يقترب من مكانها، فهربت الفتاة للاختباء، وفي ذلك الوقت قال القزم الصغير “جاءت الغربان السبعة، واقتربت الغربان من مائدة الطعام التي أحضرها القزم، لكنهم لاحظوا أن أحداً قد أكل طعامهم، فتساءلت الغربان من أكل طعامنا..

وبينما كانت الغربان تتساءل عمن أكل طعامها، وجد أحدهم الخاتم الذي كان مع الفتاة بالقرب من الطبق.

أخبر إخوانهم أنها أختنا، فصرخ الجميع بأنها تستطيع إعادتنا إلى بشر، وعندما سمعت الفتاة ذلك، خرجت من المكان الذي كانت تختبئ فيه للقائهم.

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وفي تلك اللحظة، نظرت إليها الغربان السبعة بعمق، وبسبب تلك النظرة أصبحوا بشرًا مرة أخرى، ثم قبلوا بعضهم البعض وشكروا أختهم كثيرًا لأنها لم تتركهم، وعاش الأبناء السبعة مع أختهم في السلام والسعادة.