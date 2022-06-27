قصص اطفال مكتوبة مع الصور قصة رفيق السفر

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حكايات أطفال مكتوبة بالصور قصة رفيق سفر

ذات مرة كان هناك شاب يدعى جاك يعيش في بلدة صغيرة. كان جاك يتمتع بقلب طيب ويحلم بالسفر حول العالم وكان قادرًا على توفير 25 قطعة نقدية ذهبية بفضل عمله لسنوات عديدة، حتى يوم واحد جمع أمواله في حقيبة صغيرة وخرج لتحقيق حلمه وأصبح جاك. الوقت حتى يمر من منزل قديم، كل من يبني منزلًا في عمق الغابة قال إنه مهجور بالطبع سأستريح هناك الليلة.

جلس جاك بجانب الباب وكان متعبًا، ونام وفي نومه كان يحلم بفتاة ترتدي فستانًا أبيض، وكان لها شهر طويل كالحرير، لكنها كانت تبكي وكانت تطلب منها أن تنقذني وقبل أن يتمكن من ذلك. مد يدها، فاستيقظ وأرادها اثنان من اللصوص أن تكسر تابوتًا وفضحهما وقالا خذ 25 قطعة نقدية ذهبية وانطلق، ولا تكسر التابوت وتركوه وشأنه، لكنهم أصروا على أن جاك ليس لديه المال، لكنه لم يبكي قط، فعل الصواب.

حاول العودة للنوم وحلم بالفتاة الجميلة. في الصباح، جمع جاك أغراضه وغادر المنزل واستمتع بالهواء لفترة طويلة. وبعد قليل رأى شيئًا غريبًا فوجد رجلاً فقال له أهلك يقول الرجل، “لا يمكنني أن أضيع لأني لم أذهب إلى أي مكان. قررت أن ألتف حول العالم وأذهب.” الريح تأخذني، يقول إنه لأمر رائع، أنا في العالم أيضًا، أنت تعال معي، وهكذا بدأت رحلة جاك ورفاقه المسافر.

وفجأة رأى رجلاً عجوزًا يبكي ورفيقه في السفر عالج السيدة التي أصيبت بقدمه، شعر جاك أن رفيقه كان مثيرًا للإعجاب وسار معًا حتى وصل إلى تل وقال له رفيقه أنه كان عليه أن يتسلقها، ورأى أجنحة طائر طار بمفرده ودخل حقيبة الرفيق وقال له جاك إن حقيبتك سحرية وقال له حقًا لا أعلم أنني لم ألاحظ هذا، واصل المشي ثم وصل إلى بلدة صغيرة وطلب الرفيق من جاك الانتظار. له في الطريق حتى وجد فندقًا مناسبًا.

بينما انتظر جاك، سمع صوتًا عاليًا. كانت الأميرة قادمة. جاك يقول، “ما هو المعقول” يقول، “إنها الفتاة التي كنت أحلم بها.” أخبر جاك الحلم كله لرفيقه في السفر. قال لها عليك أن تقابل الأميرة غداً. وهذا ما فعله جاك. مع أول خيط من الشمس، ذهب جاك إلى القصر. قصر قديم مظلم، ثم دخل ولم يجد حراسًا ليوقفوه، فرأى الملك جالسًا على عرشه حزينًا، فانحنى له وقال جئت لأسألك. لم يكمل حديثه، فقال الملك، “أعرف، أعرف.” »

قال جاك لا بد أنك أتيت لتطلب يد الأميرة. قال، “انتظر، ابنتي قادمة”. كان جاك مرتبكًا، لكنه لم يجرؤ على سؤال الملك. بعد ذلك بقليل، جاءت الأميرة، وكانت ترتدي ثوبًا أسود، وكانت عيناها قد جفرا. جاك لم يهتم. كان يحبها. فقال لها جئت لأقترح عليك. نجحت في الاختبار.

تبع جاك الأميرة، وهو يحلم بمستقبله معها بسعادة، ثم دخل الشرفة الخلفية للقصر ورأى بحيرة في الأسفل. فقالت، “اسمعني، لأنك إذا فشلت ستلقى في البحيرة، مثل كل شيء أمامك.” لمرة واحدة سيتم إلقاؤه في البحيرة، ووافق جاك، وقال له رفيقه في السفر، أنت أكثر جنونًا مني، ونام جاك، وكان رفيق جاك قلقًا عليه، وبمجرد أن نام جاك، أخذ انحنى وعصاه الطويلة من حقيبته، ولبسوا جناحي الطائر، وتوجهوا إلى القصر.

أراد أن يعرف حقيقة القصر الغامض وأميراته، وعندما وصل وجد الأميرة تفتح جناحيها الأسود وتطير بعيدًا. دخلت الأميرة إلى كهف وسارت بداخلها حتى وصلت إلى فتحة كبيرة حيث جلس وحش أخضر كبير على العرش.

قال له “إنه خدي، يجب أن يظهر لك ذلك”. صباحًا، صباحًا، في الوقت المناسب، وصل جاك إلى القصر بصندوق ووقف أمام الأميرة. قالت له، “أرني ما أفكر فيه.” صُدمت عندما رأيت ما أعطاها إياه الرجل الأخضر. ذهبت الأميرة والرفيق وراءها إلى الكهف وأخبروا الوحش بما حدث وقد صُدم بهذه الطريقة ربما مجرد مصادفة أن الوحش اعتقد أنه قدم لها ثلاث كرات وفي الصباح نجح جاك مرة أخرى في تلك الليلة أدرك الرفيق أنه قد فعل ذلك. لتفعل شيئًا حيال الوحش وبعد أن ينام، يطير جاك إلى الكهف ويجد الأميرة ويقول لها حسنًا، عد إلى قصرك وسيحضر لك الغول صندوقًا قبل تسعة لم يخمن أحد ما بداخله.

قال للغول، اذهب إلى الغابة وابحث عن زهرة بكل ألوان الطيف هناك وردة في العالم. سأعطيها للأميرة صباح الغد. التقط المسافر الزميل الغول وأسرها. لم تفكر في أي شيء، لقد فعلت ما قيل لك، واليوم تعتقد حقًا، وأنا أعرف ما هو. فقال الملك ما هو. لذا، يا سيدي، ابنتك تفكر في ذلك الغول الغائب.

وبهذا كسر جاك اللعنة وحوّل الغول إلى جندي في قصر الوحش كان يحب الأميرة ولم يتمكن من اصطحابها وكان يحاول إنقاذها.

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قال جاك، “ليس لأنه صديقي.” ثم قال لبرهة “لم أسأل عن اسمك. لقد ساعدتني مرات عديدة، ولم أعرف اسمك. لقد خجلني من قول الرفيق،” لم تكن أبدًا أنانيًا. لقد عدت بسببك. قال جاك “ماذا تقصد” الرفيق عرفته لأنك قلته في بيتي وأنقذتني من اللصوص وأعطيت أموالك قلبك كبير يا صديقي وقال الرجل حان الوقت للذهاب وبكى جاك وعرف أنه لن ينسى صديقه العزيز واحتفلت المملكة بالأمير الجديد وعاش جاك وأميرته في سعادة وسلام.

حكايات أطفال مكتوبة بالصور قصة رفيق سفر