قصص اطفال مكتوبة هادفة الأميرة والضفدع

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حكايات أطفال مكتوبة ذات مغزى الأميرة والضفدع

ذات مرة كان هناك ملك لديه فتاة صغيرة مدللة للغاية لم تغادر القصر أبدًا. أمضت يومها إما في غرفتها أو في الحديقة الواسعة خلف القصر.

في عيد ميلاده، أهداه والده الكرة الذهبية. لقد أصبحت لعبته المفضلة. تقضي اليوم في اللعب معها في الحديقة، وعندما تنام، تحتضنها حتى تنام.

ذات يوم، بينما كانت الأميرة تلعب في حديقة القصر بالكرة الذهبية، ركلتها ضربة قوية تسببت في سقوطها في بركة أسفل الحديقة.

حاولت الفتاة إخراج كرتها من البركة بعصا، لكن دون جدوى. انجرفت الكرة بعيدًا عن البنك ولم تكن العصا طويلة بما يكفي للوصول إليها.

بينما كانت الفتاة تبكي وتبحث بيأس عن طريقة لإخراج الكرة، صرخ ضفدع أخضر وصرخ في وجهها

“أميرتي، أميرتي، ما الذي يجعلك تبكين”

أجابت “كرتى الذهبية سقطت فى البركة ولم أستطع إخراجها.”

فقال الضفدع، “سآخذها إليك، إذا وعدتني أن أتناول الطعام معك على طاولتك وأنام في غرفتك ذات ليلة.”

ردت الأميرة دون تفكير “نعم، أعدك”.

لذلك سبح الضفدع نحو الكرة وبدأ بدفعها بجانبه حتى أخرجها من البركة.

أخذت الفتاة الكرة وأحضرتها إلى المنزل دون أن تشكر الضفدع، متجاهلة وعدها.

عندما كانت على طاولة الطعام تتناول العشاء مع والدها، كان هناك طرق على الباب. إذا جاء الضفدع الأخضر ليطلب مكافأته.

فقال له الأب ماذا تريد منا أيها الضفدع

فأجاب الضفدع “لقد وعدتني ابنتك أنها ستسمح لي بتناول الطعام معها على مائدتها، وتدعني أنام في غرفتها ذات ليلة بعد أن أخرجت كرة من البركة”. الآن جئت لأطلب ما وعدتني به.

فقال الملك لابنته «تفي بوعدك يا ​​ابنتي. لقد وعد بدين حر.

وهكذا أكل الضفدع مع الأميرة على مائدة طعامها ثم قضى الليل في غرفة نومها. في الصباح، عندما استيقظت الفتاة، فوجئت بصبي نائم بدلاً من الضفدع.

صاحت، “من أنت وماذا تفعل في غرفتي

استيقظ خائفا وقال أنا الضفدع. أصبحت إنسانًا مرة أخرى، وأزيلت مني لعنة الساحرة بعد أن أكلت طعامك ونمت في غرفتك.

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ثم أشادت الأميرة بالله على وفائه بوعده وإنقاذ الصبي من لعنة الساحرة.