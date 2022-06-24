قصص اطفال مكتوبة هادفة الثعلب الغدار والخروف

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حكايات أطفال مكتوبة ذات مغزى الثعلب الخائن والأغنام

يقال أن ثعلبًا خرج يومًا ما بحثًا عن فريسة ليأكلها. وبينما كان يمشي صعودًا وهبوطًا في الغابة، رأى أرنبًا يرعى في مرج أخضر حيث نبت العشب الطويل.

بدأ بمطاردته هنا وهناك. أخيرًا، قفز طويلًا للقبض على الأرنب، الذي كان قادرًا على المراوغة والهرب. وفجأة سقط الثعلب في بئر في وسط المرج كانت تحجبه الحشائش.

لحسن حظه، لم يكن الماء في البئر عميقًا، فهرب من الغرق، لكنه لم يستطع الخروج. بدأ الثعلب يصرخ ويبكي، ربما يسمعه أحد وينقذه من مأزقه، ولكن عبثًا – ساعدني، ساعدني. هل يمكن لأحد أن يسحبني من هذه الحفرة

وبعد بضع ساعات، سمع الثعلب خطى على العشب وبدأ ينادي مرة أخرى – ساعدني، أخرجني من هذا البئر. بينما نظر إليه الديك من فم البئر – ما الذي جعلك تسقط في هذه البئر أيها الثعلب فقال الثعلب “سقط بسبب العشب الطويل الذي حوله وحجب أنفه”.

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أرجوك أخرجني من خلال الموقع الرسمي وأنقذني من الهلاك. يقول الديك – هل تعتقد أنني غبي جدًا وأساعدك حتى تقتلني جرب مع حيوان آخر غيرني. ثم واصل الديك طريقه تاركًا الثعلب في ورطته.

مرت ساعات طويلة بالقرب من الثعلب، ولم يمر أحد بالقرب من البئر. بدأ اليأس في الظهور. فجأة سمع شاة تمتم. فبدأ بالصراخ – ساعدوني، أنقذني، يا خراف، وأخرجني من هذا جيداً.

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فأجابت الخروف ما الذي أسقطك في البئر فكر الثعلب للحظة، ثم أجاب أردت الحصول على الماء من أجل كلابي، لكنني علقت في البئر. أرجوك أن تساعدني. تعاطفت الخروف مع الثعلب وبدأت تفكر في طريقة لمساعدته. لكن عبثًا كان بارعًا بعض الشيء.

قال أريد أن أساعدك أيها الفقير. لكني لا أعرف كيف. أجاب الثعلب بدهاء “يمكنك مساعدتي إذا قفزت إلى البئر وتركتني أتسلق على ظهرك.” لذا سأخرج أولاً، ثم سأمد يدك وأخرجك.

اقتنع الخروف الساذج بكلمات الثعلب وقفز في البئر دون تفكير. لذلك صعد الثعلب على ظهره ثم قفز. (لامب) – أعطني يدك لإخراجي (الثعلب) – أيها الأحمق. كيف يمكنني الوصول إليك بيدي في قاع البئر غير مسموح إذا كان ذلك ممكنًا، فسأطلب منك أن تمد يدك عندما أخرج من البئر.

لذلك قام الثعلب الخبيث بخيانة الخروف المسكين وتركه في البئر وحبسه في منزله.