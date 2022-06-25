قصص اطفال مكتوبة هادفة الحمار والحصان المخادع

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حكايات أطفال مكتوبة ذات مغزى الحمار المخادع والحصان

يقال أنه كان هناك مزارع يمتلك حمارًا وحصانًا. أما الحمار فكان نشيطًا ومطيعًا رغم صغر حجمه. أما الحصان فكان كسولاً واشتكى كثيراً رغم قوته واتساع جسده مقارنة بالحمار.

في الصيف، عندما حصد المزارع قمحه، أراد بيعه في سوق البلدة، الذي كان على بعد يومين سيرًا على الأقدام من قريته.

في صباح اليوم الموعود، قسّم المزارع القمح إلى حملَين أحدهما ثقيل للحصان والآخر أقل ثقلاً للحمار. ثم توجه إلى سوق البلدة، وجر حوامله خلفه.

على طول الطريق، اشتكى الحصان من أعبائه قائلاً “ظهري يكاد يتشقق تحت وطأة هذا الحمل. دعونا نرتاح قليلا “.

فقال الحمار اصبر يا صديقي وسنرتاح عند حلول الليل.

يقول الحصان في نفسه أنت تقول هذا لأن حملك أخف بكثير من حملي.

مع حلول الليل، نزل الفلاح بالقرب من شجرة، منتظرًا الفجر لاستكمال رحلته. فأكل وشرب ووفر علفًا لكلابه.

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في النهاية نام الجميع ما عدا الحصان الذي كان مستيقظًا منتظرًا أن ينام رفيقيه، حتى نهض بهدوء واستبدل حمولته بحمل الحمار.

في الصباح، قام المزارع بتنزيل الحملين. ثم استأنف أسفاره.

في الطريق، سار الحصان بشكل مريح لأنه يحمل حمولة خفيفة، بينما كان الحمار يمشي ويتعثر من حين لآخر بسبب وزن حمولته.

وفجأة سقط الحمار من الإرهاق وأصاب حافره.

فأسرع إليه المزارع وأنقذه “يا إلهي. مسكين أنت. سأخلصك من هذا العبء.

فكر المزارع للحظة ثم قال في نفسه “لا مفر. يجب أن أحمل كل القمح على ظهر الحصان حتى يستأنف رحلتي”.

ثم حمل الحملان على الحصان.

وهكذا تمت مكافأة الحصان المخادع وأجبر على حمل كل القمح على ظهره إلى سوق المدينة. بسبب أنانيته وخداعه على الحمار