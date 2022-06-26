قصص اطفال مكتوبة هادفة السلحفاة الطائرة

قصص مكتوبة ذات مغزى للأطفال السلحفاة الطائرة – يحب الأطفال الاستماع إلى قصص الأطفال القصيرة بالصور قبل النوم، وتتميز هذه القصص بأنها نوع من الأدب الفني، مستوحى من الواقع أو الخيال، وهذه القصص ممتعة تربوية وتعليمية أداة. للأطفال، وغرس القيم الأخلاقية والتعليمية فيهم، وتوسيع آفاقهم الفكرية، وتحسين قدرتهم على التخيل والتخيل. تقدم اقرأ باقة من القصص القصيرة للأطفال بالصور، والقصص المكتوبة للأطفال، والقصص الجديدة للأطفال، والقصص للأطفال باللغة العربية، والقصص الدولية للأطفال، والقصص القصيرة المكتوبة للأطفال، والقصص المكتوبة الشيقة للأطفال …

قصص مكتوبة ذات مغزى للأطفال السلحفاة الطائرة

يقال أنه بالقرب من بحيرة صغيرة في وسط الغابة عاشت سلحفاة وبطتان في الحب والوئام.

عُرفت السلحفاة بالثرثرة وعدم قدرتها على الامتناع عن الكلام.

في الصيف، أصبح المكان جافًا جدًا، وحول البحيرة إلى بركة، وجف الوحل تقريبًا من الماء.

قررت البطتان الذهاب بحثًا عن مصدر للمياه للعيش في مكان قريب.

عندما سمعت السلحفاة بقرارهم، كانت حزينة جدًا وعرفت أن نهايتها لا مفر منها. لا يمكنهم العيش بدون ماء ولا يمكنهم السفر لمسافات طويلة لأنهم بطيئون للغاية.

أشفق البطان على السلحفاة وقدمتا له فكرة

سنمسك طرفي الغصن بمناقيرنا ونعضها بفمك في المنتصف، وسنطير معك ونأخذك معنا، لكن عليك الامتناع عن الكلام طوال الرحلة.

قد تكون مهتمًا

فقبلت السلحفاة دون تفكير واعتقدت أنها نجت من ورطتها.

وفي منتصف الرحلة رأتهم حيوانات الغابة، وقالوا لأنفسهم انظروا إلى هذا المنظر الغريب، سلحفاة تحوم مع الطيور.

دون تفكير فتحت السلحفاة فمها وقالت ما عجب ذلك

لقد سقطت من السماء عندما هرب الغصن وكانت ستموت لو لم تسقط في كومة قش.

وتعلمت السلحفاة أن تتخذ قرارًا في كل مرة تريد التحدث