قصص اطفال مكتوبة هادفة العنزات الثلاث والوحش

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حكايات أطفال مكتوبة ذات مغزى الماعز الثلاثة والوحش

يقال أنه في مرج أخضر، حيث كان العشب الناعم وفيرًا والمياه العذبة وفيرة، عاش قطيع صغير من الماعز في سعادة وأمان. كان القطيع مكونًا من ثلاثة أشخاص ماعز كبير قوي له قرنان طويلان حادان، عنزة متوسطة الحجم، وأخيراً ماعز صغير جدًا.

في الصيف، ضرب المكان جفاف شديد، وذابت الأعشاب وجفت، ولم تجد الماعز الثلاثة ما تأكله.

وقال التيس في الوسط – لم يبق لنا شيء نأكله في هذا المكان. عليك أن تجد مرعى آخر حتى لا تجوع.

فأجاب التيس الكبير – على الجانب الآخر من النهر يوجد مرج غني بالأعشاب اللذيذة.

ثم قال الجد الصغير بحماس – فلنذهب إليه ونستمتع بفوائده.

فأجاب التيس – لكننا مفصولون عن المرج بجسر خشبي صغير يعيش فيه وحش شرير.

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تقول الماعز – عليك المجازفة ومحاولة هزيمة الوحش حتى لا تموت من الجوع دون تحريك إصبع.

اتفق الجميع على أنه من الضروري الانتقال إلى المرج الجديد وأعدوا خطة له من أجل هزيمة الوحش.

عندما اقتربت الماعز الثلاثة من الجسر، بدأت الماعز الصغيرة بالعبور أولاً.

أيقظ سقوط حوافرها على أخشاب الجسر الوحش النائم

فعبر الطريق وقال يا له من يوم سعيد. جاء فطوري على طبق.

فقال له الجد مرتجفًا من الخوف – لا تأكلني يا سيدي، لأني ضعيف جدًا، وطعامي لن يشبعك. لكن ماعز أخرى ستمر ورائي، وهي أكثر بدانة مني، يمكنك أن تأكلها، إذا أردت.

اقتنع الوحش الجشع بكلمات الماعز الصغير وسمح له بالمرور بسلام أثناء انتظار مرور التيس الكبير.

وعندما جاء دور التيس الأوسط، فتح الوحش الطريق أمامه ليقتله.

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قالت له وهي ترتجف من الخوف – لا تأكلني يا سيدي. بعدي الماعز يكون أسمن مني ولحمه أفضل من لحمه. دعني أعبر الجسر حتى لا يلاحظ وجودك ويهرب ويفوتك وليمة لذيذة.

اقتنع الوحش الجشع بكلمات العنزة الوسطى وسمح له بالمرور بسلام، في انتظار مرور الماعز الكبير.

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وعندما جاء دور الماعز الكبير، قطعه الوحش ظنًا أنه سيكون من السهل ضربه. لكن الماعز فاجأه وضرب رأسه بقرونه القوية، مما تسبب في سقوطه في وسط النهر.

غرق الوحش وحمله التيار بعيدًا. وعاشت الماعز الثلاثة في المرج الأخضر بأمان وسلام. بفضل شجاعته، لا تستسلم للعدو وتحضر خطة مفصلة لهزيمته