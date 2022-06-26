قصص اطفال مكتوبة هادفة قصة الجواب الحقيقي

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قصص مكتوبة ذات مغزى للأطفال قصة الإجابة الحقيقية

في السابق، كان هناك ملك يُدعى Fundafarma يحكم مملكة فارما، وذات يوم مرض الأمين العام لهذه المملكة وتوفي وترك مكانه شاغرًا.

وبدأ الملك يبحث عن شخص ذكي يحل محله وأعلن أنه سيطرح سؤالا خلال الامتحان الشفهي ومن يجيب على هذا السؤال يعين في منصب الأمين العام.

في البداية، اعتقد طلاب المدرسة أنهم أذكياء وكان من الممكن الإجابة على هذا السؤال، تمامًا مثل المعلمين، وذهبوا جميعًا إلى القصر.

كما يعتقد العلماء أيضًا، يمكنهم الإجابة على هذا السؤال، تمامًا مثل التجار، لأن عملهم يشمل الحساب.

ذهب الجميع إلى قصر الملك وهناك طلب ضباط قصر الملك من كل من جاء للامتحان الوقوف في صف واحد، وبعد ذلك أعطوا الجميع قلمًا.

كان الجميع ينتظر بفارغ الصبر أن يطرح الملك سؤاله حتى يتمكنوا من الإجابة عليه، وكان الجميع مهتمًا بمعرفة السؤال الذي سيطرحه الملك، وكان الجميع ينتظرون بشغف وشغف كبير وبعد وقت قصير.

قرع الطبل ليعلن أن ساعة الفحص قد حان، ثم قال الملك “فليستمع الجميع باهتمام إلى سؤالي.

ثم جلس الملك على كرسيه، وقال الجميع إنه سؤال سهل للغاية، وكانوا يتوقعون سؤالًا صعبًا للغاية.

وبعد ذلك كتب الجميع إجابتهم في اليوميات دون تأخير، ثم أعطى الجميع مذكراتهم للملك، حيث كانت النتيجة واحدة حيث كانت النتيجة ثمانية.

أخذ الملك ليتحقق من الإجابات ثم قال إن الإجابة كانت خاطئة وأمر الجميع بالمغادرة، وبعد ذلك لم يغادر شخص اسمه فيميا، ثم أعطى ورقته للملك وأخبره عندما أعطاه الملك الورقة. ورقة، أنت لم تكتب أي شيء في الورقة

قال فييميا سيدي أنا فلاح بسيط يزرع الأرض وهي مصدر رزقي، وأنا غير متعلم.

قال له الملك ك ولكن لماذا أتيت للفحص قال يا سيدي قلتي أن الامتحان شفوي فأتيت لأجيب على السؤال.

تأثر الملك بكلام فيميا، فقال له فما الجواب هل يمكنك الاجابة على السؤال شفويا

إذا طرحنا الرقم أربعة من العدد اثني عشر، فالنتيجة هي صفر. أحب السمك إجابته

دون تردد، عينه في منصب أمين عام المملكة، وعندما سمع الناس بذلك، بدأ يقول إن الملك فقد عقله، فكيف يمكنه أن يعين شخصًا أميًا في منصب أمين عام المملكة المملكة

يخبره الملك في Vimia ليشرح للناس إجابته “سيدي، لقد أدركت شيئًا مختلفًا في الفحص بشكل عام. إذا طرحنا الرقم أربعة من الرقم 12، فالنتيجة هي ثمانية من يعرف ذلك”.

لكن بالتفكير في الأمر، أدركت المعنى الأساسي لسؤالك. لدينا اثنا عشر شهرًا في السنة، ومن بينها الأشهر

يستمر موسم الأمطار أربعة أشهر فقط، وإذا لم يكن هناك مطر في موسم الأمطار الأربعة أشهر، فستكون النتيجة صفرًا، لذا أجبت على سؤالك بشكل مختلف.

ثم صفق له الجميع وامتدحوا ذكاءه.