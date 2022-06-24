قصص اطفال مكتوبة هادفة قصة الماعز مع القوى السحرية

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قصص مكتوبة ذات مغزى للأطفال قصة عنزة ذات قوى سحرية

ذات مرة كان هناك صديقان عزيزان، فيل وماعز، يعيشان في الغابة، وكان الفيل يخاف من كل شيء في الغابة، وكان الماعز يحاول تشجيع الفيل على التغلب على مخاوفه، خائفًا من أن يكون هاجمه النمر.

فكرت الماعز كيف يمكنها مساعدة صديقتها على التخلص من الخوف، وذات يوم ذهبوا للشرب من البحيرة، وبدلاً من شرب الفيل، نظر إلى محيطه خوفًا من هجوم النمر.

كان الفيل محقًا في النظر إلى ما يحيط به، لأنه كان هناك نمر يقترب منهم، وعندما رآه الفيل، فكر في الهروب، لكن صديقه الماعز لم يفعل. لم يتركه يهرب، وهي أخبره بكل شجاعة أن النمر يمكن أن يلحق بنا بسرعة إذا ركضنا.

قال الماعز “ابق هنا ولا تخاف، سأعتني به. ومع ذلك، كان الفيل لا يزال خائفًا.

ثم حدث ما كان الفيل ينتظره. كان النمر يقترب أكثر فأكثر من البحيرة. على الفور قفز الماعز وجلس على ظهر الفيل. ثم قالت بشجاعة للفيل، دعنا نتحرك ونتجه نحوه، اعتقد الفيل أنه أمر لا مفر منه.

فسار باتجاه النمر، وتظاهر بأنه لا يخاف منه، وعندما رآهم النمر قال كيف تجرؤ على فعل ذلك، هل ستهاجمني

ثم قال الماعز توقف عن التباهي، حتى الآن قتلت تسعة وتسعين نمرًا، وإذا قتلتك سيصل العدد إلى مائة، وهكذا حققت حلمي، وعندما سمع النمر هذا تراجع.

كان خائفًا حقًا من تهديد العنزة ولم يصدق ما تقوله، فقال بدهشة وماذا قتلت كل هذا النمو

فبدأ الماعز يغلق عينيه ويقول بضع كلمات، ثم هرب النمر مسرعا وملأ الخوف قلبه. تفاجأ الفيل عندما رأى ثم قال للتيس يا صديقي كيف حدث هذا اختبأ النمر

ردت الماعز بغطرسة لقد تدربت عليها كثيرًا وأعطتني الطبيعة الشجاعة وسمحت لي بقتل تسعة وتسعين نمراً، فقلت لك أن تكون شجاعًا لأنك لا تستطيع العيش في هذه الغابة.

أصبح الفيل شجاعًا بعد سماعه قصة الماعز، وفي غضون ذلك شاهد الثعلب العتابي وهو يهرب وسأله لماذا تهرب أيها النمر

أخبره النمر أن يتوقف عن الكلام، لأنه التقى لتوه بماعز يتمتع بقوة خارقة، وقد قتلت تسعة وتسعين نمرًا، وأرادت إكمال الرقم معي.

وضحك الثعلب، فقال للنمر، “هذه الماعز ذكية حقًا. لقد خدعتك. هل يمكن أن تقتل ماعز آكل العشب الكثير من النمور إنه مضحك جدًا ولا يمكن أن يكون صحيحًا. إنه مخالف للطبيعة . “

أجاب النمر بغضب “أنت لم تفهم الأمر لأنك لم تراها بعينيك”، قال الثعلب لنذهب إليها، وسأعتني بها، لن أخونك. “عليك أن تثق بي”.

ثم ذهبوا إلى البحيرة حيث وجدوا الفيل والماعز. كان الفيل يحاول الهرب، لكن الماعز أوقفه وجلس على ظهره.

فلما رأتهم العنزة فهمت العنزة سبب وجود الثعلب فقالت أيها الثعلب أحسنت، لأنك أنجزت ما اتفقنا عليه، أكمل العدد، سأقتله، ثم يمكنك أن تأكله بمفردك.

ظن النمر أن الثعلب خدعه وأحضره إلى الماعز، وعلى الفور ضربه النمر بمخالبه وقتله على الفور، ثم هرب دون تفكير.

بعد ذلك عاش الفيل والماعز حياتهم في سلام وبدون خوف.