قصص اطفال مكتوبة هادفة قصة المجاملات

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ذات مرة، كان هناك إمبراطور يدعى إمرسينا يحكم إمبراطورية موريا، عاش الناس في سلام ورخاء في ظل حكمه، لكن ضعفه كان أنه كان يحب سماع الناس يمتدحون له.

يحب أن يثني عليه الناس، وكان يقدم لهم الهدايا ويمدحهم، وكان ضعفه معروفًا للوزراء والشعراء وحتى عامة الناس.

لم يهتم بما إذا كان ذلك صحيحًا أم مجرد كذبة، فقد قدم الفضة والذهب والهدايا لمن يمدحه، لكن بعض الوزراء لم يعجبهم ذلك.

إذا استمر الإمبراطور في إعطاء كل من أشاد به، فإن خزينة الإمبراطورية ستنفد، وكان عليهم التفكير في حل، إذا لم ينتبه الإمبراطور لما كان يفعله، فسيتعين عليهم القيام به في مواجهة سلسلة من المشاكل.

لذلك قرروا تعيين المهرج جوفيندام، الذي عمل في بلاط الإمبراطور وشرح الأمر للإمبراطور.

كان المهرج هو أقرب شخص إليه. أمتع الإمبراطور بكلماته وحركاته. كان يعرف أيضًا كيف يفكر. لم يكن يحب أن يمتدحه الناس في جميع مناحي الحياة. كان يعتقد أن عليه أن يفعل شيئًا.

ثم أعطى الوزراء الأمر للمهرج لإدراك الإمبراطور الذي كان يفعل ذلك، وفكر في كيفية حل الأمر واعتبر الأمر مهمة رسمية.

يعرف المهرج حجم المهمة الموكلة إليه، لأنه لا يمكن اللعب مع الإمبراطور. المهرج هو الوحيد الذي يعرف كل من غضب وكرم الإمبراطور، لذلك كان عليه أن يتعامل مع الأمر بحذر وانتظار اللحظة المناسبة.

ذات يوم جاءت مجموعة من المنجمين إلى المحكمة ولم يعرفوا الكثير عن علم التنجيم.

لقد استقبلوا الإمبراطور بكل احترام وتقدير، وأخبروه عندما وصلوا وهم يعلمون بحب الإمبراطور للثناء، كانت نيتهم ​​مدحه من أجل الحصول على الهدايا.

قالوا له يا رب، أنت ملك عظيم، أنت إمبراطور هذه الإمبراطورية لعشرة أجيال، وستبقى كذلك لأخرى.

كان المهرج يراقب كل شيء وقد حان الوقت لحل المشكلة، مشى إلى مدخل الفناء وعندما خرج المنجمون بعد تلقي هدايا من الملك.

بدأ المهرج بضربهم بعد خروجهم من الباب، ثم علم الإمبراطور بالأمر من حاشيته، فغضب بشدة وأمر المهرج والمنجمين بالتجمع في المحكمة.

قال المنجمون إن المهرج ضربهم ولم يعرفوا السبب، لذلك نظر الإمبراطور إلى المهرج بغضب واعتقد الوفد المرافق للملك أن جوفندام سيعدم على الفور.

لكن المهرج لم يكن خائفًا على الإطلاق، لذلك سأله الإمبراطور لماذا فعل هذا وأن عقوبته ستكون قاسية.

طلب المهرج من الإمبراطور اعتذارًا وقال إن هؤلاء المنجمين الذين حكمتهم على الإمبراطورية لمدة عشرة أجيال قبل أن أكون أنا أيضًا قد ولدت قبل ذلك بعشر مرات في المرة الأولى التي ولدت فيها على شكل ضفدع وقام هؤلاء المنجمون بضربي

في ولادتي الثانية ولدت ككلب، ثم ضربوني مرة أخرى بالحجارة وفي الثالثة على شكل ماعز وضربوني أيضًا وضربوني أثناء جميع ولاداتي السابقة. لم أستطع فعل أي شيء.

إنهم منجمون، أليس كذلك أسألهم ما إذا كانت كلامي صحيحة أم خاطئة، أيها الملك، وهكذا نتحقق من حقيقة القصة.

لذلك، أوضح المهرج، أنه عندما ضرب المنجمين، ضحك الجميع في بلاط الإمبراطور، وعندما سمع المنجمون كلمات المهرج، لم يقلوا شيئًا.

فإن قبلوا ما قاله المهرج، فعليهم فعل ما فعله بهم، وإذا قالوا غير ذلك، فكلامهم في مدح الملك كذب.

وجد المنجمون أنفسهم في موقف محرج، فركعوا أمام الإمبراطور واعترفوا بأنهم لا يعرفون شيئًا عن علم التنجيم، وعاقبهم الإمبراطور على الكذب.

بعد ذلك تحدث المهرج مع الإمبراطور عن خطأ تقديم الهدايا لكل من يمدحه. شكره الإمبراطور على صدقه. كان على وشك أن يمنحها قلادة من الألماس، لكنه أوقفها وأخبرها أنه لم يفعل. بحاجة إلى تقديم هدايا لكل من قال له كلمات لطيفة وأن هذا المال يجب أن يستخدم لصالح الناس.

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