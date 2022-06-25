قصص اطفال مكتوبة هادفة قصة المزارع الذكي

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قصص مكتوبة ذات مغزى للأطفال قصة المزارع الذكي

ذات مرة كان هناك مزارع يدعى ميليا، عاش في قرية تيبوربورام. كان أميًا، لكنه كان ذكيًا وذكيًا، وكان يساعد أهل القرية وينصحهم، فكان محبوبًا من الجميع.

في أحد الأيام، جاء الملك متخفيًا إلى القرية وسمع عن ذكاء ميليا، فقرر مقابلته. ذهب إلى ميليا وعرّف عن نفسه وقال كم تدخر يا ميليا أجاب يا سيدي أنا أجمع مبلغ روبية واحدة في اليوم. أقضي الربع على طعامي، والربع عبارة عن قرض، والربع لإنفاق الدين، وأرمي الربع الأخير، وأتخلص منه.

لم يفهم الملك شيئًا من كلام ميليا وطلب منها أن تشرح له ما يقصده بكلماته.

فقال له بإمعان، يا سيدي الملك، أنفق ربع روبية على طعامي، وقلت إنني أقضي الربع الثاني عليه كقرض، وهنا أعني أنني سأنفقه.

تمامًا مثل الثلث الثالث من الحمل كان مخصصًا لوالدي، فقد عملوا بجد من أجلي وربوني منذ أن كنت صغيراً، لذلك أعيد لهم ما دفعوه مقابل تعليمي.

أما الربع الرابع فأنا أنفقه في أعمال خيرية ولن يعود إلي شيء، أي أنني رميته دون أن أستعيده، وهذا هو التفسير الذي أعنيه عندما أقصد أن أقسم الروبية إلى أربعة أجزاء.

لقد تأثر الملك بكلمات ميليا وأخبرها في ذلك الوقت، أريدك أن تصلي ألا تخبر أحداً بهذه الإجابة حتى ترى وجهي مائة مرة، وبالنسبة لمنزل طلبي، ستحصل على مبلغ ثمين. جائزة.

في اليوم التالي، طلب الملك من بلاطه شرح كلمات ميليا، ولم يستطع أحد الإجابة على اللغز. ثم أعطاهم الملك مهلة لا تزيد عن أسبوع حتى أجابوا على اللغز.

عرف أحد وزراء الملك ويدعى دينابيندو أن فلاحًا يدعى ميليا هو الذي أعطى اللغز للملك.

على الفور، ذهب الوزير إلى ميليا وطلب منها أن تعطيه إجابة اللغز، فقال لها بعناية في ذلك الوقت، أنا آسف يا سيدي، لأنني وعدت الملك بالرد دون إذنه.

ثم عرض عليه الوزير مائة قطعة ذهبية، قبل أن يحصي العرض بعناية ويحصيها واحدة تلو الأخرى، ثم شرح اللغز للوزير.

في اليوم التالي عاد الوزير إلى القصر وأخبر الملك بالإجابة كما أخبره بعناية، ثم شك الملك في معرفة الوزير بالإجابة وسأله كيف عرف ذلك

بعد أن أصر الملك، أخبره الوزير أن ميليا قد أعطته الجواب، غضب الملك وأمر بإحضار ميليا إلى القصر.

فقال لها الملك لقد حنثت بوعدك يا ​​ميليا، قلت لك ألا تخبر أحداً حتى ترى وجهي مائة مرة.

لم أحفظ بوعدي لك أيها الملك. قلت له الإجابة بعد أن رأيت وجهك مائة مرة كما أخبرتني.

قال الملك كيف قابلتك رصاصة كيف تقول إني قابلتك مائة مرة أنتم تكذبون

قال بحذر يا سيدي، جاء وزيرك لي أمس وأعطاني مائة قطعة ذهبية رشوة ليعطيه الجواب.

وأشاد الملك بذكائه وشكره على استنكار الوزير تعليقه بالرشوة وتعيينه وزيرا بالمحكمة.