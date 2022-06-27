قصص اطفال مكتوبة هادفة قصة عبيد الاشباح

يحب الأطفال الاستماع إلى القصص الجميلة قبل النوم، وتتميز هذه القصص بأنها نوع من الأدب الفني، مستوحى من الواقع أو الخيال، وهذه القصص هي أداة تعليمية وتعليمية ممتعة للأطفال، تغرس فيهم القيم الأخلاقية والتعليمية، توسيع آفاقهم الفكرية وتحسين قدرتهم على التخيل والتخيل. يقدم موقع اقرأ مجموعة من قصص الأطفال بالصور، وقصص للأطفال قبل النوم في سن 3 سنوات، وقصص أطفال مكتوبة، وقصص أطفال جديدة، وقصص للأطفال باللغة العربية، وقصص عالمية للأطفال، وقصص قصيرة مكتوبة للأطفال، وقصص مكتوبة ممتعة للأطفال و قصص أطفال مكتوبة بنية

حكايات الأطفال المكتوبة ذات المغزى قصة العبد الشبح

ذات مرة كان هناك تاجر اسمه سلمان يعيش في قرية، وذات يوم ذهب مع تاجر آخر إلى قرية للتجارة.

لكن عند عودته عاد وحيدًا دون التاجر، وفي الطريق نحو المساء وصل إلى قرية وطرق باب منزل على أطرافها.

وإذا فتح له رجل عجوز الباب، فقال له “مرحباً سيدي، أنا التاجر سلمان. كنت متجهًا نحو قريتي، لكنني ضلت الطريق. هل أستطيع أن أنام الليلة في مكانك”

نظر إليه الرجل العجوز وقال هل أنت ابن تيسير وزيزون قريتك ثم تفاجأ سلمان وقال أنا هو، ولكن كيف عرفت من أنا

أجاب الرجل العجوز “أنا صديق والدك منذ الصغر. بعد زواجي أتيت إلى أهل زوجي في القرية. في ذلك الوقت كان والدك مثلك. تذكرته. عندما رأيتك. أنت. جاء في الوقت المناسب، وغدا هناك حفلة في القرية.

بعد إخباره بذلك، أدخله الرجل العجوز واغتسل وأكل مع الأسرة، ثم أعدوا له غرفة للنوم. كان سلمان متعبًا جدًا ونام بسرعة.

لكن في وقت ما من الليل استيقظ وسمع ضجيجًا في المنزل، فذهب ليرى ما يحدث وإذا رأى الكثير من الخدم والرجال والنساء، كان بعضهم ينظف الأرضية والبعض الآخر يطبخون اشياء اخرى

سألهم من هم لماذا يفعلون هذا في وقت متأخر من الليل لكن لم يرد أحد بأنهم لم يسمعوا

ذهب إلى الرجل العجوز وأيقظه من نومه وسأله عنهم وأخبره أنهم خدموا المالك السابق للمنزل فماتوا وأصبحوا أشباح وفي كل مهرجان يأتون لتنظيف المنزل وإعداد الطعام وتزيينه. ثم يغادر المنزل

أخبره صاحب المنزل أننا كنا خائفين منهم أيضًا عندما وصلنا إلى هنا، لكنهم لم يؤذونا أبدًا، وعودوا للنوم ولا تخافوا.

عاد سلمان إلى غرفته، لكنه لم يستطع النوم. وفكر، “كيف يمكن أن تعمل هذه الأشباح لهذا الرجل العجوز مجانًا” نهض من منزله وذهب إليها وبدأ يطلب منها العودة إلى المنزل معه. وأن يكافئهم على عملهم.

لكن لم يهتم أي منهم به. وأخيراً ضرب سلمان أكبرهم وقال أنت أكبرهم. طلبت منهم التوقف عن العمل وأن يأتوا للعمل من أجلي.

لكن الأشباح تجمعت حول سلمان وحملته وأخرجته من المنزل وضربته وبدأت بالصراخ وسمعه صاحب المنزل يقول إن الأشباح اختفت.

فقال له صاحب المنزل ماذا تفعل هنا ما الذي حدث أخبره سلمان أن الأشباح ضربتني. خطأ. لابد أنك فعلت شيئًا لإهانتهم.

وخجل سلمان مما فعله ولم يخبره بما فعله، وفي الصباح عاد إلى قريته دون حضور العيد.

حكايات الأطفال المكتوبة ذات المغزى قصة العبد الشبح