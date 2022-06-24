قصص اطفال مكتوبة هادفة قصيره زوجين شبح

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قصص قصيرة مكتوبة للأطفال زوج شبح

ذات مرة كان هناك زوجان، تيسير ودليلة، يعيشان في إحدى القرى. كانوا مثالا على الجشع. لم يقدموا لأي شخص طعامًا من قبل، وكانوا يوفرون المال بعدم تناول الطعام.

في أحد الأيام، كان الجميع يقيمون حفلة، قال الزوج، “عليك أن تصنع الفطائر”. أخبرته أنها ستحضرها، وذهب الزوج إلى السوق للحصول على بعض الدقيق.

أثناء التحضير، أضافت المرأة الأرز إلى الدقيق لأنه كان قليلًا، وأعدت ثلاث فطائر كبيرة لأن الخليط كان قليلًا.

عندما وضعتها على الطاولة، قال الزوج “لماذا أعددتِ بعضها أحضري أكثر”. أخبرته المرأة أن الخليط قليل

ثم قال الزوج سآخذ اثنين وأنت تأخذ واحدة. قالت المرأة إنني عملت بجد لتحضيرها، لذا يحق لي أن آخذ اثنتين وأترك ​​لك واحدة.

ظل الزوجان يتجادلان حول الفطائر حتى اقترحت الزوجة على زوجها الاستلقاء على الأرض وأن يحصل أول شخص يتحرك على فطيرة واحدة فقط.

ظل الزوجان على حالهما لفترة طويلة، حتى جاء أحد الجيران ليطلب من دليلة مصفاة، لكنها لم تسمع إجابة، وعندما دخلت المنزل رأتهما مستلقين على الأرض دون أن يتحركا، وظنتهما ميتين. وهرعت إلى أهل القرية لتخبرهم

جهز أهل القرية الأشياء لدفن الزوجين، ومع ذلك لم يتحركوا وظلوا على هذا النحو حتى بدؤوا في دفنهم، ثم قاموا وناقشوا من يأكل الفطيرتين.

سمع القرويون هذا ورأوا الزوجين يتجادلان، معتقدين أنهما يتشاركانهما لتناول الطعام، هربا، لكن تيسير ودليلة لم يعرفا اهتمامًا للقرويين، واستمروا في الجدال وعندما ذهبوا إلى البحيرة، أخافوا الجميع. .

لهذا قرر عمدة القرية إحضار شخص ما للتخلص من شبح الزوجين، وعندما ذهب هذا الشخص لاصطحابهما أثناء ركوبه، وضعه في غصن الشجرة.

عندما رأى الزوجين، شعر بالخوف الشديد وركب حصانه يجر معه غصن شجرة بينما كان يضربه على ظهره، واعتقد أن الشبحين يضربونه.

عندما عاد الزوجان إلى منزلهما في المساء، وجدوه فارغًا لأن أهل القرية أخذوا كل ما لديهم وكانوا حزينين على وضعهم، لذلك غادروا هذه القرية للبحث عن قرية أخرى. تعلمت الدرس حتى لا تدخر شيئًا أكثر من ذلك.