قصص اطفال مكتوبة هادفة قصيره قصة الحمار والحصان

قصص قصيرة ومفيدة للأطفال قصة الحمار والحصان

كان هناك رجل بسيط يغسل الملابس، وكان معه حمار وحصان، وكان الحمار يحمل الملابس إلى البحيرة، وقام العامل بغسلها، وحملها الحمار إلى المنزل، وحمل الحصان العامل البسيط إلى السوق و أحضره إلى المنزل، ورأى الحمار أنه يعمل بجد أكثر من الحصان.

لم يكن الحصان يحمل شيئًا، وكان الحمل ثقيلًا جدًا، وبدأ الحمار يتأذى بسبب ظهره، وعندما أصبح الألم لا يطاق، قال الحمار للحصان، ما أحمله ثقيل جدًا على ظهري، أرجوك احمله قليلا على ظهرك لمساعدتي.

رد الحصان على الحمار بغرور شديد، فلماذا أساعدك أنا هناك فقط لأحمل العامل إلى السوق، أدار الحصان رأسه وابتعد عن الحمار، وكان الجو أكثر سخونة وسخونة، وشعر الحمار بالتعب الشديد.

كان يجر قدميه إلى الأمام، وكان يحاول التحرك بصعوبة، لكنه لم يستطع، وسقط الحمار المسكين على الأرض تحت وطأة الحمل على ظهره، فذعر العامل وفكر في ما حدث الحمار المسكين .

على الفور رفع الحمل عن مؤخرة الحمار، وقال لنفسه بالفعل هذا الحمل ثقيل جدًا بالنسبة للحمار المسكين، كان يجب أن أكون أكثر حرصًا. جلب العامل بعض الماء إلى الحمار، وعلى الفور شعر الحمار بتحسن.

حمل العامل الملابس ووضعها على ظهر الحصان، وأنين الحصان بصوت عالٍ واعتقد أنه يجب أن يساعد الحمار في حمله، وظن الحصان أن هذا هو السبب في أنه ارتكب خطأً كبيرًا، وكان عليه أن يحمل نصف حمولة الحمار عندما طُلب منه ذلك، ثم قال الحصان إنني الآن أعرف أن مشاركة حمل الأشياء أسهل من حملها على ظهر واحد.

حمل الحصان ملابس ثقيلة على ظهره للمسافة المتبقية، وبعد هذه الحادثة بدأ الحصان والحمار يتشاركان كل شيء ويساعدان بعضهما البعض في كل شيء.

العظة من القصة

1. مساعدة الآخرين أمر سيعود إليك بالتأكيد يومًا ما.

2. الغرور طريق قصير يجب أن يؤثر عليك سلبًا يومًا ما.

3. مساعدة الآخرين شيء يجعلك أكثر سعادة ويحسن حياتك دائمًا.