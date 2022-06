قصص اطفال مكتوبة هادفة مصورة قصة الملك ميداس واللمسة الذهبية

قصص مصورة مكتوبة للأطفال قصة الملك ميداس واللمسة الذهبية – يحب الأطفال الاستماع إلى قصص الأطفال القصيرة بالصور قبل النوم، وتتميز هذه القصص بأنها نوع من الأدب الفني المستوحى من الواقع أو الخيال، وهذه القصص هي طريقة مرحة وتعليمية للأطفال، تغرس فيهم القيم الأخلاقية والتعليمية، وتوسع آفاقهم الفكرية، وتقوي قدرتهم على التخيل والتخيل. تقدم اقرأ باقة من القصص القصيرة للأطفال بالصور، والقصص المكتوبة للأطفال، والقصص الجديدة للأطفال، والقصص للأطفال باللغة العربية، والقصص الدولية للأطفال، والقصص القصيرة المكتوبة للأطفال، والقصص المكتوبة الشيقة للأطفال …

قصص مصورة ذات مغزى مكتوبة للأطفال قصة الملك ميداس واللمسة الذهبية

قصة الملك ميداس هي إحدى قصص الأطفال التي تعلمنا أهمية الرضا في حياة الإنسان، وتروي هذه القصة أنه “ذات يوم كان هناك رجل ثري جدًا، كانت حياته شبيهة جدًا بحياة الملوك، وكان اسمه الملك ميداس، وكان لديه ابنة صغيرة أطلق عليها اسم ماري الذهبية بسبب ولعه بالذهب، وكان دائمًا يحب الأسماء الغريبة لأشياءهم الجميلة والثمينة، وكان الملك ميداس يحب الذهب أكثر من أي شيء آخر في العالم.

سعى الملك ميداس دائمًا إلى المزيد من الثروة والذهب، وكان دائمًا لديه رغبة جنونية في امتلاك الذهب، وكان يخفي ثروته وكل ما لديه في قبو قصره، وكلما أراد أن يكون سعيدًا بشكل خاص، ذهب إلى القبو. وجلس بين الذهب والعملات المعدنية، وذات يوم ظهر له جني وبدأ في التهام له “ميداس، الملك الغني، لا أراك سعيدًا رغم كل هذا الذهب، وطلب الجني من الملك ميداس” يتمنى تحقيق ذلك من أجله. “وهنا أراد الملك ميداس أن يتحول العالم كله إلى الذهب مثل هذا القبو الصغير.

توقف الملك ميداس عن التأمل متخيلًا القوة التي سيكتسبها إذا تمكن من تحويل كل شيء يلمسه إلى ذهب، وهنا طلب من الجني أن يمنحه هذه الرغبة ويمنحه لمسة ذهبية. أنا متأكد تمامًا من أن هذه الرغبة سترضيك، وأنك لن تندم عليها.

أجاب الملك ميداس بإعجاب “أنا آسف !! بالطبع لا، لا يوجد شيء آخر يجعلني سعيدًا سوى الذهب. “وهناك أومأ الجني قائلاً له” كما يحلو لك، عندما تشرق الشمس غدًا وتدخل أشعتها في غرفتك، ستجد نفسك في حوزة هدية اللمسة الذهبية “. لم يصدق الملك ميداس كلام الجني، وظل مثل طفل كانت والدته قد وعدته بلعبة جميلة جديدة في الصباح، وفي صباح اليوم التالي، استيقظ الملك ميداس متحمسًا لرؤية إذا كانت رغبته قد تحققت أم لا.

لكنه أصيب بخيبة أمل، لم يتغير شيء مما لمسه، مما جعله يعتقد أنه يحلم وكل ما حدث لم يكن حقيقيًا، وكان الملك ميداس يائسًا جدًا، وبينما كان جالسًا حزينًا، دخل ضوء الشمس الذهبي الغرفة من خلال النافذة، وهو بدأ يرى كل شيء. من خلال لمسه مسبقًا، تحول إلى أنقى وألمع ذهب، أصيب الملك ميداس بالجنون عندما رآه وظل يركض في جميع أنحاء الغرفة محاولًا اكتشاف كل ما حدث وما سيحدث له في الثروة والسلطة مع هذه الموهبة المكتشفة حديثًا.

وخرج الملك ميداس من غرفته، وبدأ كل شيء لمسه يتحول إلى ذهب، حتى وصل إلى حديقة القصر، ووجد هناك عددًا كبيرًا من الورود الجميلة ذات الجمال الرائع التي لها رائحة مميزة تأتي مع نسيم الصباح. كانت حديقة القصر من أجمل مناطق الجذب السياحي فيها. في هذا الوقت، فكر الملك في مفاجأة ابنته بتحويل كل الزهور الموجودة في الحديقة إلى أزهار ذهبية، وبعد الانتهاء من هذا العمل، طلب الملك ميداس من خدمه تحضير وجبة الإفطار له، وعمل هواء الصباح له على زيادة الشهية.، وبالفعل كان لديه أفضل مائدة إفطار أمامه، لكنه سمع صوتًا. كانت ابنته، مريم الذهبية، تبكي، وعندما ذهب إليها على عجل ليعرف ما حدث لها بالفعل، أخبرته أنها وجدت كل الأزهار في الحديقة تحولت إلى ذهب، وعندما أخبرها قال ما الأمر في ذلك، الزهور الذهبية أجمل، وأن تكون سعيدة لا حزينة، فاجأته ابنته بقولها له يا أبي الزهور الذهبية ليست الأجمل، بل هي أبشع الكل. فقدت جميع الأزهار عبيرها الجميل ولونها الأحمر ولم يعد لها بريق أكثر فأصبحت مجرد أزهار صفراء ثابتة بلا روح أو رائحة مميزة.

وهنا تفاجأ الملك برد فعل ابنته، وخجل أن يقول إنه هو الذي أجرى هذا التغيير الذي أحزن ابنته بشدة، وعاد إلى مائدة الإفطار ليأكل، وجلست ابنته معه على نفس المنوال. الجدول الزمني، وبدأ الملك ميداس بصب فنجان من القهوة وحمل فنجان القهوة، فالتفت إلى الذهب، وشعر بالفخر والروعة أنه سيأكل إفطاره من أوعية من ذهب، لكن فرحته لم تكتمل، حيث وجد ذلك تحول كل شيء إلى ذهب، وليس الأواني فقط.

تحولت حياة الملك ميداس إلى مأزق حقيقي، وشعر بالألم والخوف، لأنه مع كل هذا الرجل الغني لم يستطع أن يأكل طعامه مثل أي رجل فقير، وبدأ الملك ميداس يشعر بالجوع الشديد، وجعله هذا الشعور اعتقد حقا. الأفكار المضطربة وبدأت تفكر بعد كل شيء، هل الأغنياء هم حقا الشيء

Dans cet état de panique, sa fille le remarqua et fixa son père et essaya de déduire ce qui arrivait à son père.Elle alla vers lui en essayant de le calmer, et elle se pencha et l’embrassa avec amour et il l’embrassa بدوره. وكذلك فعلت ونسيت تمامًا هدية اللمسة الذهبية. كان الآخر هو الذي غادر، وهناك انهار الملك ميداس وهو يفكر، “ماذا فعلت، كيف فعلت، لقد وقعت ابنتي ضحية لرغبتي النهم في الثروة، لم يبق لي سوى تمثال ذهبي، ثم أدرك الملك ميداس هذه الثروة بدون قلب دافئ وهدية حقيقية لا تساوي شيئًا، لم يستطع الملك ميداس النظر إلى ابنته بهذا الشكل.

ونظر فجأة ليجد الجني واقفًا بجانب الباب، لا يقول كلمة واحدة، بل يبتسم فقط، ويقول للملك ميداس، “حسنًا، أيها الملك، كيف الحال مع اللمسة الذهبية” وهنا أجابه الملك قائلا “أنا بائس جدا وبائس” وهنا تفاجأ الجني بما قاله الملك. فقال لها كيف يحدث هذا، لقد أوفت بوعدي وأعطيتك الهدية التي طلبتها.

أجاب الملك ميداس “الذهب ليس كل شيء. لقد فقدت كل ما يهمني في الدنيا. لقد فقدت قلبي الذي ينبض بالحياة. ما هو الذهب أو ماذا لو لم أستطع شرب كأس ماء أو أكل قطعة من الخبز، حتى ابنتي الوحيدة التي أحببتها “أكثر من أي شيء آخر، فقدتها بسبب هذا الاتصال اللعين.

وهناك شعر الجني بالبؤس حقًا، قائلاً له، “لا تحزن أيها الملك، فأنت أكثر حكمة منك، وأرى أن قلبك لم ينتقل من الجسد أيضًا. إلى الذهب، وهذا حقًا ما هو مهم، فهو أكثر قيمة من أي ثروة.

سأل الجني الملك سؤالًا، “هل تريد حقًا التخلص من تلك اللمسة الذهبية، أيها الملك”، وأجاب الملك هنا، “بالطبع أفعل، حتى لو أخذت كل ثروتي. فقال له الجني ثم اذهب إلى النهر وانتظر الشمس تشرق من جديد وخذ وعاء من الماء من النهر ورشه على أي كائن ترغب في العودة إلى جوهره الأصلي، وإذا فعلت ذلك على محمل الجد، ستجد كل شيء يعود إلى أصله، وربما يمكنك التراجع عن الضرر الناجم عن جشعك.

واختفى الجني، ولم يكن أمام الملك ميداس خيار سوى تنفيذ ما قاله الجني، فهو كل ما لديه ليأمل في استعادة ابنته الوحيدة، ذهب الملك إلى النهر وأخذ إبريقًا فخاريًا كبيرًا، وهرع الملك ميداس إلى القصر، وكان أول ما فعله عندما عاد هو إغراق ابنته بكلتا يديه. من مياه هذا النهر، تحولت إلى اللون الوردي مرة أخرى وبدأت في العطس، ويواصل والدها إلقاء الماء عليها.

كان الملك سعيدًا جدًا لأنه كان قادرًا على إنقاذ ابنته وبدأ في رش الماء على الزهور والشجيرات في حديقة القصر حتى عادت للحياة، واستمر تداول هذه القصة، لأنها أيضًا نامت مع الملك العجوز، و كان يحب أن يروي هذه القصة الرائعة لأحفاده قائلاً لهم “منذ صباح اليوم يكره النظر إلى الذهب أو حتى الاحتفاظ به”.

