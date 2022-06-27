قصص اطفال هادفة بالصور الراعي الكذّاب

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قصص اطفال ذات مغزى بالصور الراعي الكاذب

في قرية صغيرة عند سفح الجبل، عاش حميد وعمل راعيًا لأغنام شعبه.

كل صباح، كان حميد يأخذ الأغنام إلى الجبال لتأكل العشب وترعى وتلعب هناك، ويعيدها إلى القرية في المساء.

ذات يوم، شعر حميد بالملل، لذلك أراد أن يمزح مع أهل القرية. فبكى وبكى قائلاً

“ساعدوني! ساعدوني! هناك ذئب يريد أن يلتهم خرافك.

اندفع أهل القرية نحوه لتفتيت قطيع الغنم. لكنهم اكتشفوا أن حميدة كانت تمزح، فعادوا إلى القرية منزعجين من نكاته الكبيرة.

وبعد أيام تدرب حميد على الكرة وبدأ بالصراخ قائلا

“ساعدوني! ساعدوني! هناك ذئب يريد أن يلتهم خرافك.

عندما اكتشفوا كذبه، غضب القرويون منه وبدأوا في وصفه بالكاذب.

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في أحد الأيام، بينما كان الراعي في الجبل، ظهر ذئب ضخم بين الصخور وهاجم الأغنام لمهاجمتها.

صرخ حميد لأهالي القرية طالبين النجدة

“مساعدة! ساعدني! ساعدني! هناك ذئب يريد أن يلتهم خرافك لإنقاذ!”

لكن هذه المرة لم يأت أحد لمساعدته، اعتقد القرويون أن الراعي كان يمزح مرة أخرى.

وهكذا استطاع الذئب أن يفترس أحد الأغنام، وفقد حميد وظيفته وثقة القرويين به.

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وتعلم حميد ألا يكذب أبدًا، حتى أنه يمزح