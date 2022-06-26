قصص اطفال هادفة بالصور الضفدع والجندب المزعج

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قصص اطفال ذات مغزى بالصور الضفدع المزعج والجندب

في أحد أيام الصيف، سقط جندب على غصن شجرة وبدأ باللعب والغناء حتى أزعج جميع الحيوانات التي تعيش في الجوار. كان من بين هذه الحيوانات ضفدع نائم في منتصف جدول، والذي استيقظ أيضًا من الضوضاء العالية.

خرج الضفدع غاضبًا من الماء ووقف على ورقة طافية ونظر يسارًا ويمينًا بحثًا عن الجندب المزعج ليصنع منه وجبة شهية ويريح أهل الحي من مضايقاته.

في النهاية تمكن من تحديد مكانه وتوجه إليه على الفور. لسوء حظه، كان الجندب جالسًا على شجرة طويلة ولم يكن الضفدع جيدًا في تسلق الأشجار.

لقد حاول استخدام الخداع والخداع ليتمكن من القيام بذلك. قال له

– يا لها من لعبة جميلة وصوت رخيم رائع. أحسنت يا جندب.

تعجب الجندب من كلام الضفدع فأجاب بحذر

شكرا أيها الضفدع.

لكن الجلوس على شجرة كبيرة أنت بعيد جدا عني. وصوت غنائك لم يعد يخرج بوضوح إلى أذني. هل اقتربت مني من فضلك حتى أستمتع باللعب والغناء

شك الجندب في نوايا الضفدع، لأنه كان يعلم أن الضفادع تأكل الحشرات. كما لجأ إلى الحيل للتأكد من نية المعجب الغريب.

سوف أنزل الآن من الشجرة

بدلاً من النزول من الشجرة، ألقى ورقة على الأرض، وفجأة فتح الضفدع فمه والتقط الورقة بلسانه اللزج حتى يتمكن من ابتلاعها، معتقدًا أنه الجندب.

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– كيف الماكرة. تريد قتلي بعد ذلك

وهكذا تمكن الجندب من الكشف عن مكر الضفدع المخادع بفضل ذكائه.

وتعلم أن تكون حريصًا على عدم إزعاج الآخرين حتى لا تقع في مشكلة، خاصة مع الأشرار.