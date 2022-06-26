قصص اطفال هادفة بالصور المزارع وولداه الكسولان

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قصص اطفال هادفة بالصور الفلاح وولديه الكسالى

ذات مرة كان هناك فلاح يمتلك بستان من أشجار البرتقال. كان لديه ولدين صغيرين قويين. لكنهم كانوا كسالى.

لم يساعدوه على الإطلاق. تقع رعاية البستان بالكامل على كتفيه.

وفي كل مرة يطلب منهم طلبًا، يخترعون عذرًا للتغيب عن العمل.

تعال وساعد البستاني.

– تذكرت. لدي اجتماع في المدينة.

يدي تؤلمني يا أبي، ولا يمكنني مساعدتك.

كان المزارع لا يزال حزينًا بسبب التصرفات الطائشة التي قام بها ولديه. كان يبحث بلا كلل عن طريقة لإعادتهم إلى الطريق.

مع مرور الوقت، أجبره مرض الأب على البقاء في الفراش لفترة طويلة حتى ظن أن الموت على الباب. أما الصبيان فقد بقيا كسالى رغم مرض والدهما وغياب من يعتني بالبستان.

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عندما مرض المزارع، اتصل بابنيه وقال لهما

هل تعلم أن البستان يخفي كنزًا مدفونًا

لا يا أبي، لم تخبرنا بهذا من قبل.

أين هذا الكنز البستان شاسع كما تعلم.

قبل وفاته، دفن والدي كنزًا كبيرًا في وسط البستان. لا أتذكر موقعه. احذر أن تبيع الأرض بعد موتي فتفقد الكنز.

– نعدك يا ​​أبي بأننا لن نبيع البستان حتى نستخرج الكنز.

عند الفجر، ولأول مرة في حياتهما، استيقظ الصبيان مبكرًا وبدأا في حفر الأرض وتدوير الأرض ذهابًا وإيابًا بحثًا عن الكنز المزعوم. وبقي على هذه الحال حتى موسم قطف البرتقال.

بفضل عملهم الدؤوب وغير الطوعي، أنتجت أشجار البرتقال حصادًا كبيرًا من الفاكهة الممتازة واللذيذة.

حصد الشابان البرتقال وأعادا بيعهما مقابل مبلغ كبير من المال. ثم أدركنا أن كنز البستان ما هو إلا عمل.

كلما عملت بجد وتتقن الربح الكبير.