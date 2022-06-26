قصص اطفال هادفة بالصور النمر والأرنب

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قصص اطفال هادفة بالصور النمر و الارنب

في إحدى غابات الهند، عاش نمر شره وله شغف بالصيد. كلما شعر بالجوع أو الملل، كان يصطاد الفريسة دون التقيد بأي وقت أو ضوابط.

لكن شغف النمر ببقية الحيوانات كان رعبًا دائمًا، بسبب غارات الصيد المتكررة. ذات يوم اجتمعت حيوانات الغابة معًا لإيجاد حل لإرهابها المستمر على مدار 24 ساعة.

في النهاية، وافق الجميع على مقابلة النمر وعقد معاهدة معه. كل يوم يتم رسم حيوان وتقديمه إلى النمر، مما يتركه آمنًا لبقية اليوم. “ما رأيك يا سيدي، أننا نقدم لك واحدة من حيواناتنا كل يوم، مرسومة بالقرعة، وستكون وجبتك

وهكذا نشبع دون عناء الصيد ونأمن بقية اليوم. أجاب النمر سأضحي بشغفي للصيد من أجل خير أهل جبات، وسأقبل اقتراحكم.

ولكن إذا لم توافق على وعدك يومًا ما، فسأنتقم لك بشدة. وهكذا تم تنفيذ الاتفاقية التي لقيت استحسان النمر. كما تحول رعب الحيوانات من النمر إلى رعب اليقطين.

بعد أيام قليلة، سقط اليانصيب على الأرنب، الذي قرر سرًا التخلص من النمر وتخليص سكان الغابة من شره. فذهب إلى النمر وقال له “لقد أحضرت لك، يا سيدي، أيلًا كبيرًا سقط عليه كثيرون.

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لكنني فوجئت بنمر غريب قتل فريستي. على الرغم من أنني حذرته من أن الغزال ملك لك. إذا كنت ترغب في ذلك يا سيدي، أعد لي بعض الطعام لك بدلاً من الغزلان.

قال النمر بغضب “أريد غزالتي. أرني مكان وجود النمر الغريب حتى أتمكن من طرده من غاباتي وجعل مثالاً له لكل من يتوسل ليأخذ طعامي.

وجه الأرنب النمر إلى بئر على حافة الغابة قائلاً “رأيت سارق فريستك يدخل هذا البئر”.

دون تفكير، قفز لمحاربته وغرق. وهكذا أنقذ الأرنب الغابة من شر النمر. وتغلب الذكاء والتخطيط الجيد على القوة والتهور.