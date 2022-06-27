قصص اطفال هادفة بالصور قصة الأرنب الكريم

قصص أطفال هادفة بالصور قصة الأرنب المقدس – يحب الأطفال الاستماع إلى قصص الأطفال القصيرة بالصور قبل الذهاب إلى الفراش، وتتميز هذه القصص بأنها نوع من الأدب الفني، مستوحى من الواقع أو الخيال، وهذه القصص ممتعة. أداة تعليمية وتربوية للأطفال، من خلال غرس القيم الأخلاقية والتعليمية فيهم، وتوسع آفاقهم الفكرية، وتحسن قدرتهم على التخيل والتخيل. موقع اقرأ يحتوي على مجموعة من القصص القصيرة للأطفال بالصور، قصص أطفال قبل النوم في سن 3 سنوات، قصص أطفال مكتوبة، قصص أطفال جديدة، قصص أطفال باللغة العربية، قصص عالمية للأطفال، قصص قصيرة مكتوبة للأطفال، قصص مكتوبة شيقة للأطفال. ..

قصص أطفال ذات مغزى بالصور قصة الأرنب المقدس

في الغابة، عاشت عائلة من الأرانب في منزل صغير سعيد وآمن.

في الصيف أصاب المكان بجفاف شديد، فجفت جميع الأعشاب وذبلت، وكانت الأسرة جائعة للغاية ولم تجد أي شيء لتأكله. كان على الأب أن يذهب بحثًا عن طعام لعائلته.

خرج وأخذ حقيبة قديمة معه لجمع الطعام الذي وجده في الغابة.

بعد مسيرة طويلة، وجد شجرة تفاح محملة بالفاكهة. فجمع ثمار التفاح اللذيذ ووضعها في حقيبته حتى امتلأ.

في طريقه إلى المنزل، مر عليه خالد وحياه وسأله عن حالته. أجاب الخلد “أنا جائع جدًا وأبحث عن شيء لإطعام حلقي”.

دون تردد، أخذ بضع تفاحات من الكيس وأعطاها للخلد، ثم عاد إلى المنزل.

في منتصف الطريق، اعترضه طفل، فاستقبله وسأله عن حالته. أجاب القنفذ “عائلتي تتضور جوعا وأنا أبحث عن شيء لأكله”.

قد تكون مهتمًا

دون تردد، أعطى الأرنب للقنفذ ما يكفي من التفاح لإعالة أسرته، ثم تابع.

على طول الطريق، قابل سلحفاة، وحياها وسألها عن حالها، ردت السلحفاة بقولها لقد كنت أبحث عن شيء لأكله منذ الصباح، ولكن دون جدوى.

دون تردد، فتح الأرنب الكيس وأعطى التفاح للسلحفاة، ثم عاد إلى المنزل.

بينما كان الأرنب يسير مع وجود التفاح على ظهره، تمزق الكيس القديم وسقط التفاح واحدًا تلو الآخر على الطريق دون أن يلاحظه.

وعندما وصل إلى المنزل لتقديم التفاح لعائلته، وجد أن الكيس فارغ، لذلك كان حزينًا جدًا واعتقد أن جهوده كانت بلا جدوى.

عندما جلست العائلة جائعة، طرق الباب، وحمل الخلد الجزر، والقنفذ يحمل سلة من الفطر، وسلحفاة تحمل غلافًا، جاؤوا لإعادة الأرنب اللطيف.

لذلك أكل الجميع ولم يجوع أحد.

قصص أطفال ذات مغزى بالصور قصة الأرنب المقدس