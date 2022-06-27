قصص الأطفال قبل النوم شبح في الغابة

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حكايات للأطفال شبح في الغابة

تعيش أم وابنتها في قرية، وعائلة فقيرة تعيش في كوخ صغير، وبما أن الأم كانت المعيل الوحيد، فقد كسبت القليل من المال من خلال العمل في عدة منازل، وفي يوم من الأيام مرضت الأم وفعلت منى. لا أعرف ماذا تفعل لمساعدة والدتها.

كانت منى فتاة جذابة وحيوية تقوم بجميع الأعمال المنزلية، وذات يوم ذهبت إلى الغابة وجمعت الحطب وذهبت إلى القرية وتباعه هناك.

بالمال الذي جنته من بيع الحطب، أحضرت طبيب والدتها، فتوجهت إلى الغابة لجمع الحطب وبيعه مرة أخرى إلى القرية.

وفي مكان آخر في الغابة، مر حكيم بأرواح تائهة في الغابة الذين أصبحوا شياطين لنا بسبب خطاياهم. قال له الحكيم إذا أردت أن تستعيد قوامك البشري فعليك أن تساعد من يحتاج إلى مساعدة.

في اليوم التالي، عادت منى إلى الغابة لإحضار الحطب وتباعه كالمعتاد في القرية، في ذلك الوقت رآها الروحان، الكبير والصغير، واقترح الشاب على الأكبر مساعدة الفتاة. نصحهم الحكيم، في اليوم التالي قاموا بجمع الحطب لها في حزم قبل أن تأتي.

وعندما أتت موني إلى الغابة، وجدت الخشب في حزم. سبقها شخص ما في جمع الحطب، وعادت إلى المنزل خاوية الوفاض، وفي اليوم التالي خرجت إلى القرية، تتجول، على أمل العثور على عمل. .

في النهاية، وجدت سيدة عجوز كانت تصنع أكاليل الزهور، فقالت لها، منى، “هل يمكنني مساعدتك ببعض المال” قالت له السيدة العجوز “يمكنك مساعدتي في تحضير التيجان وبيعها بالمقابل”. تحصل على نصف الربح.

كانت الأرواح تنتظر منى، لكنها لم تأت، فذهبوا للبحث عنها. ووجدوها في القرية تحضر أكاليل الزهور، لذا أرادوا مساعدتها، فقاموا بإضافة الزهور إلى سلتها بنفس المقدار. التي أعددتها.

خرجت العجوز من منزلها، ورأت أن منى لم تنته من إفراغ السلة بعد، فقالت لها منى “ألم تنتهِ بعد” “

عادت منى إلى المنزل ولم تحضر معها شيئًا وفكرت في صنع ألعاب من الطين كما فعلت عندما كانت صغيرة.

كان لدى أحد الأرواح فكرة لمساعدته، أي إعادة جوهرة من منزل التاجر الغني، ورماها في الوحل بقصد مساعدته.

لم يلاحظ موني الجوهرة في الوحل وصنع الألعاب وذهب ليبيعها في القرية ويبيعها لأبناء التاجر.

لاحظ التاجر اختفاء الجوهرة. في ذلك الوقت، كان أطفال التاجر يتجادلون حول لعبة طينية على شكل فيل. ثم خرجت الجوهرة من اللعبة.

فأعطى التاجر لموني مبلغًا كبيرًا، وعادت فرحة إلى منزلها واشترت منزلًا جديدًا لعائلتها.

وبقي الروحان على حالهما، معتقدين أنهما لم يساعدا موني.