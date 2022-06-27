قصص الأطفال ما قبل النوم البقرة الصادقة

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قصص ما قبل النوم للأطفال البقرة الصادقة

ذات مرة كانت هناك بقرة في قرية، كانت بقرة هادئة ونبيلة للغاية وعاشت بسلام ولم تقاتل مع الأبقار الأخرى، ذات يوم رأى بقرة تابي ترعى وحدها في الغابة.

وفي ذلك اليوم رآها النمر وهي ترعى وكانت بقرة سمينة سليمة. قفز النمر من جوعه على البقرة وقال أرجوك لا تأكلني، أرجوك، لدي طفل صغير لا يعرف شيئًا. من العالم، دعني أعود إليه، وداعًا وأعلمه أن يرعى في الحقل

قصص ما قبل النوم للأطفال استمرت القصة

قال له النمر أتظن أنني غبي أن أصدق أنك ستعود لأكلك

فقالت له صدقني، سأرضعه وأعلمه أن يحسن معاملة الآخرين، سأعود إليك وبعد ذلك يمكنك أن تأكلي.

قال لها أنا أعيش في هذه الغابة البرية وتريد أن تصدق أنك ستعود

قالت، “أرجوك صدقني. ماذا يمكنني أن أفعل في هذه الحياة ولكن كن صادقًا مع الآخرين، من فضلك فكر في طفلي، عليه أن ينتظرني حتى أعود الآن.”

سأعود إليك بعد أن علمته ما هو الصواب وما هو الخطأ، وبعد أن علمته كيف يدير شؤون العالم.

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قال له، “أنت من الحيوانات التي تعيش مع الناس. كيف يمكنني أن أصدق كلامك، حسنًا، سأمنحك فرصة لترى مدى واقعية الحيوانات التي تعيش في القرية، لكن عد سريعًا. . “

ركضت البقرة إلى المنزل على عجل وبدأت في رعاية شبلها الجائع بالدموع تملأ عينيها قائلة عزيزي الشبل، عش حياة كريمة واحترم الجميع، كن صادقًا مع جميع أصدقائك، احتفظ بكلماتك، لا تفقد الأمل مهما كان. ماذا او ما.

عش في سلام يا صغيرتي، وأحب كل من حولك، وبعد أن أنهى كلماته ذهبت البقرة الطيبة والحزينة لمقابلة النمر كما وعدته.

حكايات للأطفال بعمر 6 سنوات القصة مستمرة

وعندما رأى النمر البقرة تعود، اندهش في الواقع، هذه البقرة صادقة، فهي تعتبر حقًا وعدها أكثر أهمية من حياتها، إنها حقًا بقرة كبيرة.

إذا أكل بقرة مثل هذه، فإن ذلك سيكون أعظم خطيئة ارتكبها على الإطلاق.

ولما اقتربت البقرة من النمر حقاً أنت بقرة شريفة. لقد عدت للوفاء بوعدك. حمامة خوفك من الموت. لو قتلتك، لكنت قد ارتكبت أكبر خطيئة. سامحني على الشك في صدقك. سأحضر شيئًا آخر لأكله، اذهبي لرؤية طفلك، أيتها البقرة الصادقة.

عادت البقرة إلى صغرها وعاشت سعيدة إلى الأبد.

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