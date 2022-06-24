قصص الأميرات الحقيقية قصة الأميرات الثلاث – يحب الأطفال الاستماع إلى لعبة Rapunzel الحقيقية، والمظهر الحقيقي لأميرات ديزني، وقصص الأميرات الجدد. تتميز هذه القصص بأنها نوع من الأدب الفني، مستوحى من الواقع أو الخيال وتعتبر هذه الحكايات أداة تعليمية وتربوية مرحة للأطفال تغرس فيهم القيم الأخلاقية والتربوية وتوسع آفاقهم الفكرية وتقوي قدرتهم على التخيل والتخيل.

قصص الأميرة الحقيقية قصة الأميرات الثلاث

أخوات الأميرات “رينا” و “رولا” و “ريم”، وكان والدهم ملكًا ثريًا جدًا، لكن “ريم” عندما كانت في الثالثة من عمرها، كانت أصغرهم وأجملهم هي والدها. المفضل. كلهم كانوا مخطوبة لأمراء الممالك المجاورة. في أحد الأيام، مرض الملك وقرر لم شمل بناته الثلاث، كل واحدة مع خطيبته.

اتصلت بكم جميعًا لأنني لست على ما يرام وقررت واخترت من أنت لأحل مكاني – سآخذ مكانك يا أبي.

من فضلك لا تقاطع كلامي. دع والدي يتكلم. كنت أفكر في تقسيم مملكتي إلى ثلاث ممالك، من بينكم ثلاثة … إنه قرار جيد للغاية من جانب الرجال للبقاء في مملكة من 100 رجل. سأتناوب أنا و 100 رجل .

لم تنته بعد. حبك ولطفك سيحددان ما تحصل عليه من المملكة.

صمت الجميع في الغرفة. “” رينا، هل يمكنك أن تخبرني كم تحبني، يا ابنتي، أبي، أنا أمنحك حياتي. سأرحب بك دائمًا وأعطيك كل ما تحتاجه. لا أحد في العالم سأحبك بقدر ما أحبك يا أبي – حبي لك مثل حب الابنة لأبيها. تمامًا مثلما يفقد الطعام مذاقه بدون ملح، ستكون حياتي بلا معنى لولاك.

توقع الملك أن تقول ابنته المفضلة الكثير، لكنه شعر بخيبة أمل وغضب.

هل هذا كل ما لديك ريم لن تحصل على أي جزء من مملكتي. سوف أقسمها إلى قسمين فقط. القسم لرينا – والآخر لرولا.

بعد قول هذا، قام خطيب ريم وغادر الغرفة ولم يعد أبدًا. لم يتخيل نفسه متزوجًا من امرأة فقيرة ليس لديها شيء. بدأت ريم تبكي ونظرت إلى أختها. بدلا من الشعور بالأسف عليها، ضحكت رينا ورولا!

ثم صرخ الأب لا أريد أن أراك هنا بعد الآن!

اجمع أغراضك واترك القصر ولا تعد. كانت ترتدي فستاناً مزيناً، وارتدت “ريم” فستان زفافها وفساتين السهرة وخرجت من القصر تبكي، مرت أيام منذ أن غادرت القصر، وقد أصيبت قدماي وأنا متعبة للغاية.

ذات يوم ذهبت إلى البحيرة. نظرت حولها ورأت قصبة تنمو في الأرض، ونظرت في الماء ورأت انعكاسًا.

صورتها الجميلة سأقوم بعمل فستان من هذه القصب لتغطية ثوبي الجميل، وقبعة لحماية شعري الأشقر.

وهكذا أطلق على الأميرة لقب “ريد هات”، وذات يوم وصلت إلى المكان الذي يتواجد فيه الأمير الذي ضحى بحياته.

عرفت أنه توج ملكًا لأن والدها كان على فراش الموت عندما تمت خطوبتهما. وعلمت أنه لم ينجح في بحثه عن أميرة مناسبة، فقررت الذهاب لمنزله للبحث عن عمل مع طباخ القصر.

هذا المكان مليء بالزوار والحفلات. هل استطيع العمل من اجلك في الواقع هذا المكان ليس مشغولاً كما تعتقد. سأقوم بتوظيفك، لكن إذا كانت هناك مشكلة في الطعام، فسوف أطردك.

بذلت الأميرة قصارى جهدها في العمل، وبغض النظر عن نوع العمل، لم تشكو. كل ما حصلت عليه هو طعام تأكله.

رأت الملك من حين لآخر مما جعلها تبتسم. من ناحية أخرى، لم تكن الأمور تسير على ما يرام مع والده.

100 الذين انخفضت ثروتهم بعد تقسيم مملكته بين “رينا” و “رولا”. وكما وعد، ذهب ذات يوم إلى مملكة رينا مع رجل. – أبي، أنت مرحب بك في مملكتي في أي وقت، لكن الرجال المائة سوف يملأون المملكة عبثًا. لماذا لا تختار 50 واترك الباقي يذهب

كان والدها غاضبًا جدًا لسماع ذلك، لماذا تحدثت معي بهذه الطريقة بعد أخذ نصف مملكتي، ألا تريد أن تعيش مع 100 رجل سأذهب إلى مملكة أختك وأسكن معهم هناك.

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“استمعت رولا إلى والدها وهو يشرح لها ما حدث في مملكة رينا، يا أبي، أتفق مع أختي. لست بحاجة إلى 100 رجل. قل لهم أن يذهبوا للبحث عن عمل في مكان آخر. لا يمكنني إلا أن أرحب بك في المملكة، ولكن ليس مع رجالك.

ماذا سأعود إلى مملكة أختك مع 50 من رجالي كما تشاء. أنت لا تقدر ما فعلته من أجلك.