قصص الاطفال ما قبل النوم قصة أعطى الله الارباح

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قصص ما قبل نوم الأطفال القصة التي أعطاها الله المنافع

في إحدى القرى كان هناك صديقان يدعى أمجد وحسن، كل منهما لديه مبلغ من المال واشترى به بستانًا، لكن لم يكن لدى حسن الكثير للعمل في البستان.

كان أمجد يفعل العكس، يقضي طوال اليوم في الحفر والعناية بالحقل وعمل طوال اليوم وزيادة إنتاج الفاكهة في ذلك العام.

بعد بيع الثمار، حصل على مبلغ كبير من المال، لكن كانت هناك مشكلة في تقاسم المال بينه وبين حسن.

وقال أمجد كل منهما يريد تقاسم الأرباح مع الآخر “قضيت كل وقتي في البستان أعمل ليلاً ونهاراً. ويحق لي أن آخذ الأرباح”.

قال حسن “أنا أيضا أستحق الربح. أسأل الله نهارا وليلا في زيادة الحصاد، ولم أضيع وقتي بهذا الشكل”.

جادلوا لبعض الوقت ثم ذهبوا إلى العمدة لحل المشكلة نيابة عنهم.

بعد سماع العمدة قال لهم بحزم سأكلف كل منهم بمهمة، بعد الانتهاء من المهمة الليلة، ثم أعود إلي في الصباح، وبعد ذلك سأخبرك بكيفية تقاسم الأرباح.

ثم أعطاهم كيس أرز وطلب منهم فرز هذه الأكياس وطحنها.

أخذوا الحقائب وعادوا إلى المنزل.

لم يعرف حسن كيفية القيام بالمهمة وشعر بالنعاس ونام دون أن يكمل المهمة، لكن أمجد لم ينم على عكس حسن حتى أنهى المهمة.

زار العمدة كل منزل من منازلهم في منتصف الليل ووجد أن منزل حسن لم يسمع أي أصوات صرير قادمة من منزل حسن، على عكس منزل أمجد الذي لم ينم، ولم ينم واستمر في الصرير حتى أنهى وظيفته.

في الصباح، ذهب كل منهم إلى العمدة بأكياس، وفتح رئيس البلدية حقائب حسن، وكان هو نفسه ولم يكمل المهمة.

قال العمدة، حسن، أنت لم تكمل المهمة، وقال سيدي، أعتقد أن الله لم يساعدني، ولم يباركني هذه المرة.

كانت إحدى الأكياس التي أحضرها أمجد مليئة بالأرز. قال، “سيدي، لقد كنت أحصل على الأرز طوال الليل، وهو جاهز كما طلبت.

قال العمدة حسن الله لن يباركك إذا لم تعمل بجد، عملنا الجاد هو دائما نعمة الله، لكن من الحماقة أن تصلي بدون عمل، أعتقد أنك تفهم ذلك الآن.

لهذا السبب تعود كل أرباح البستان إلى أمج الذي عمل، لقد خسرت الأرباح بسبب كسلك وإدمانك على الترافع دون عمل.

امجد قال سيدي انه صديقي وأدرك خطأه ولن يتكاسل في العمل بعد اليوم.