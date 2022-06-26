قصص الاطفال مكتوبة سامي والغول ذو الرأسين

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حكايات مكتوبة للأطفال سامي والغول برأسين

ذات مرة، في إحدى القرى، عاشت امرأة فقيرة مع ابنها الصغير سامي.

بالكاد تستطيع الأسرة الفقيرة أن تعيش على عمل الأم في غزل الصوف.

وعندما أصبحت عادة الصبي أقوى، قرر الذهاب إلى المدينة بحثًا عن وظيفة تنتشله هو ووالدته من الفقر.

ذات يوم فجرًا، ودّع سامي والدته وغادر القرية إلى المدينة.

بعد رحلة طويلة، وجد نفسه في وسط غابة كثيفة مترامية الأطراف.

لكن سامي كان شجاعًا ومصممًا على اختراقه أكثر فأكثر لإيجاد مخرج.

وبينما كان على هذا النحو، كان الظلام مظلما وباردًا.

فبدأ المسافر الشاب في البحث عن مأوى لقضاء الليل. تسلق شجرة طويلة، ربما رأى ضوء ما كان يتجه في طريقه.

لحسن الحظ، رأى ضوءًا قادمًا من كوخ قريب. دون تردد تقدم إليه وطرق بابه.

نعم، انتظر لحظة، أنا قادم.

كان سامي سعيدًا في البداية بوجود شخص ما على قيد الحياة في الكوخ، لكنه كان يعلم أنه واجه مشكلة عندما فتح الباب. نعم، كان صاحب الكوخ مجرد غول مرعب برأسين.

لكن سامي كان شجاعًا، فقرر الاتكال على الله ومحاولة الخروج من مأزقه بالحكمة والذكاء.

اهلا ضيفنا. كيف يمكنني خدمتك

كان الظلام قد حل وكنت في طريقي إلى المدينة. هل يمكنك استيعابني لليلة واحدة

– بطبيعة الحال. إنه لمن دواعي سروري البقاء في الشاليه الخاص بي.

أدخل سامي غول في الكوخ ثم قدم له وجبة لذيذة. أخيرًا، أعطاها غرفة نوم مريحة. فقال له

أتمنى ألا تزعجك الفئران في الليل، حيث يوجد الكثير منها في الغابة.

اطمئن يا سيدي، الفئران لا تخيفني

بذكائه وذكائه السريع، أدرك سامي أن الغول كان على وشك شيء مرعب. فوضع جذع شجرة في مكانه وغطاه جيدا. ثم نام تحت السرير.

في منتصف الليل دخل الغول غرفة سامي حاملاً فأساً. وضرب جذع الشجرة ظنًا أنه الصبي. ثم خرج من الغرفة وقال في نفسه

ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها لقد مررت. غدا سأعتني به وأعد له وجبة شهية

في الصباح تفاجأ الغول بأن سامي ما زال على قيد الحياة، فقال له بدهشة

هل شعرت بأي شيء غريب البارحة

رد سامي بذكاء

نعم، لقد زرت أمس فأر كبير دغدغني قليلاً ثم غادر.

غضب الغول من استجابة الصبي، مفكرًا

لابد أن هذا الولد كان قويا بشكل غير عادي. خلاف ذلك، كيف شعر بالفأس ركله كما لو كان يدغدغ الفأر. سأحاول تسميمه بالطعام.

ثم قال لسامي

– سأصنع حساء على الفطور.

عندما دخل الغول إلى المطبخ ليصنع الحساء، أخفى سامي حقيبة جلدية تحت ملابسه.

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عندما تم تحضير الحساء، أعطاه الغول لسامي لسممه. لكن سامي تظاهر بتناول الطعام وسكب الحساء في الزجاجة من خلال الفوهة التي أخرجها من ياقة سترته.

بعد أن تظاهر بأكل كمية كبيرة من الحساء قال للغول

– كنت طباخا جيد. الحساء كان لذيذ. شكرا يا غول!

ثم تساءل الغول عن قوة الصبي قائلا في نفسه

كيف نجا بعد تناول الحساء السام هذا الصبي لا يمكن أن يكون أقوى مني. سأجرب هذا الحساء.

أكل الغول كمية من الحساء ليثبت لنفسه أنه أقوى من الصبي. ولكن سرعان ما سقط على الأرض، ولم يتحرك بسبب السم الموجود في الحساء.

وهكذا تمكن سامي من هزيمة الغول بفضل حدسه السريع وذكائه الشديد. غادر كوخ الغول سالماً متوجهاً إلى المدينة.