قصص الاميرات الجديدة قصة الأميرة لليان الشاعرة

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قصص الأميرة الجديدة قصة الشاعرة الأميرة ليان

على الرغم من أنها كانت خبيرة في صنعها، في عيد ميلادها الثاني عشر، دعا الملك ليان إلى غرفة الطعام، وكان على الطاولة أمام الملك صندوق خشبي قديم جدًا.

أجبت ليان لماذا تبكين يا أبي، أجاب الأب قائلاً، لأن هذا هو أهم وقت في حياتك، ستقدم لك هدية يا صغيرتي. سألت بدهشة عن آلة موسيقية، فأجاب الأب بأنها عود عائلتنا، عود الجد الذي غزت موسيقاه هذا المجال.

لقد ورثت عائلتنا هذا العود من جيل إلى جيل في عيد ميلاد كل ابن الثاني عشر، واليوم هذا العود ملكك يا ليليان. عازفة، وبعد فترة قصيرة أصبحت شاعرة الأميرة.

بعد سنوات، سُمع عود الجد في جميع أنحاء المملكة في الحفلات، لكن ما أحبه الأميرة كان يلعب لابنها وأصدقائه في القلعة، وكان كل شيء على ما يرام حتى وصلت إلى الثانية والعشرين عندما رأت والدها يمشي مع رجل ملتح، فقالت، “ما هذا يا أبي” قالت، “نعم، أنا أفعل. إنه الساحر، عدو جيشنا لقرون”. قال الرجل، “أنا سعيد بمقابلة قالت “أنت يا عزيزتي” قالت “ماذا تفعل به يا أبي

فقال بالتأكيد سمعت عن ابنه. وقالت “لست سعيدة بما يحدث. أجبرت على الزواج من جاستن بن شنكى، وأقيم الحفل سريعا للاحتفال بالتحالف الكبير بين المملكتين. كان الزواج حزينا بدون لحن أو موسيقى”. في تلك اللحظة أوقفه شانكي وأخذ منه العود بقوة. فقالت له ماذا تفعل أيها الساحر يقول، “لا تعزف بعد لأن جاستن يكره الموسيقى.”

وصل الزوجان إلى القلعة في سيارة ساحرة. دخل جاستن القلعة وبدأ في تقديمه إلى القلعة. فجأة، ظهر الكائن الأسطوري الناطق. قال جاستن، “هذا هو جاكس، الكائن الأسطوري الحديث.” موسيقى داخل القلعة.

قصص الأميرة الجديدة المكتوبة استمرت القصة

وقال جاستن، “حسنًا، ليان، سأذهب إلى المدرسة. إذا كنت تريد شيئًا، فستجدني في المكتبة.” وغادر جاستن. فقال لها الشيء “حسنًا يا ليان. هل ستلعبين معنا الآن” قالت، “وجوستين” في يوم من الأيام، عندما كان جاستن يدرس، يذهب كلاهما إلى الحديقة في فترة ما بعد الظهر ويغنيان معًا، وتبين أن جاستن زوج جيد يتفهم ويهدأ ومستمعًا جيدًا ويتحدث إلى ليان عن كل شيء. سألته ذات مرة لماذا لا تفعل ذلك لا أحب الموسيقى لكنه لم يجيب على هذا السؤال.

كان دائمًا يغير مسار المحادثة، وهكذا تسير الحياة على نفس الروتين كل يوم، وذات يوم كانت ليان تعزف العود في غرفتها مع جاكس وقالت إن الأمر استغرق وقتًا طويلاً من جاستن، وقال إنه ربما يكون قد نام. بين اللفائف والمخطوطات وبدأ ليان بالعزف والغناء

فجأة انفتح الباب وصرخ جاستن بغضب بما يحدث هنا وخرج جاكس من النافذة وقال ما أخبرتك به سابقًا عن الموسيقى التي يلعبها ممنوعة وقالت إنني أعرف ولكن هذا هو شغفي وحياتي وهو عود عائلتنا، حاولت أن تأخذ العود بقوة لكنها قاومت بشدة لدرجة أنه أخذها بصوت عالٍ لدرجة أن العود طار بصوت عالٍ واصطدم بالجدار وانقسم إلى عدة قطع غادرت الغرفة وخرجت جاستن يبحث عنها في القلعة حتى وجدها في مكانها الحبيب.

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فجلس بجانبها وقال “هل تعلم لماذا لا أحب الموسيقى أمي كانت الملكة شاعرة قوية، وكانت قوتها السحرية هي أغانيها الجميلة. في يوم وفاتها، عندما كنت في الثانية عشرة من عمري، لقد كانت مريضة، وقد عزفت وغنت مثلك تمامًا. لا أستطيع سماع الموسيقى دون أن أتذكرها. لدي هدية لك، لقد كانت عصا، وكل شيء على ما يرام.