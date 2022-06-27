قصص الاميرات باربي

Barbie Princess Stories – ذات مرة كانت هناك امرأة شابة تدعى باربي تعيش مع جدتها في منزل كبير. الجدة هولي كرهت باربي بسبب جمالها ولطفها.

شعرت باربي بالحزن لمعاملة جدتها لأنها لم تر والدتها منذ وقت طويل وتتمنى لو كانا معًا.

أشرق تلك الأحذية في ضوء القمر. ارتدت باربي الحذاء وشعرت وكأنها في عالم آخر، وعندما فتحت عينيها، وجدت أن الفستان قد تغير إلى فستان جميل بالٍ.

ثم بدأ الحذاء بالسيطرة على ساقيها وبدأت بالرقص بخطوات منسقة كما لو كانت راقصة محترفة، وتذكرت جدتها، لذلك خلعت الحذاء بسرعة على الفور.

من ناحية أخرى، كان هناك أمير حزين لأن والدته طلبت منه اختيار زوجة لها، لكنه أراد الزواج من فتاة تستطيع الرقص، فقرر أن ينظم حفلة راقصة من أجل إيجاد الزوجة المناسبة. . الزوج.

كان الجميع في المدينة يستعدون لحفلة الرقص هذه، وخاصة الفتيات، وفي المقابل رفضت الجدة السماح لباربي بالذهاب إلى الكرة وشعرت بالحزن الشديد.

ذهبت باربي إلى غرفة النوم وارتدت الحذاء ثم تغيرت، وصعد الأمير على خشبة المسرح وبدأ يرقص مع الفتيات لكنهم لم يتمكنوا من العثور على الرقص، بدأ يشعر بخيبة أمل.

وفجأة ظهرت باربي بفستانها الجميل مرتدية قناعا ورقصت مع الأمير. اندهش الجميع برقصتها الجميلة، ووقع الأمير في حبها. فجأة اختفت باربي من الحفلة وبحث عنها الأمير في كل مكان.

وذهب للبحث عنها في مدرسة الرقص بين الفتيات حتى وجدها وتعرف عليها من رقصها وطلب منها أن تتزوج وقبلت طلبه ولكن الحزن كان في عينيها فسألها لماذا وقالت إنها تفتقد والدتها وأن جدتها كانت الوحيدة التي عرفت مكانها لكنها رفضت إخباره.

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ذهب الأمير وباربي إلى الجدة، واعترفت بأنها أخفت عنها رسائل والدها، واعتذرت لها عن كل الأشياء السيئة التي فعلتها وأخبرتها بمكانها.