قصص الاميرات بالعربية مكتوبة قصة الأميرة روزيت

ذات مرة كان هناك ملك وملكة عاشا مع ابنيهما الجميلين وحفيدتهما لشهر ذهبي جميل، أحبها كل من رآها، وللاحتفال بقدومها الملكة دعت الجنيات من جميع أنحاء العالم، و أقامت مأدبة فخمة، وأخبرت الجنيات الملكة أن روزيتا ستتسبب في مصيبة كبيرة لشقيقيها، وقد تتخلصان منهما بسببها. هذا ما تظهره فتاتك الصغيرة. لسوء الحظ، ليس لدينا أي شيء أفضل. حزن الملك والملكة.

في الأيام التالية، استشار الملك الوزراء والحكماء من جميع أنحاء المملكة، لكن لم يساعده أحد، وفي هذه الأثناء استمرت الملكة في البكاء بجانب مهد رشيد، لكن الملك أخبر زوجته أن هناك ناسكًا عجوزًا يعيش فيه. الغابة المجاورة للقصر ويأتي الناس للتشاور معه

قالت الملكة “علينا أن نستشيره، يمكنه أن يخبرنا ماذا نفعل، وفي اليوم التالي ذهبوا إليه، لكن عندما وصلوا إلى الغابة، تركوا الخيول بسبب كثافة الأشجار، واستمروا في ذلك. ساروا حتى وصلوا إلى الشجرة التي يسكنها الناسك، الذي تعرف على الفور على الملك والملكة “.

فقال أهلا وسهلا، ما سبب المجيء شرحت له الملكة السبب وطلبت منه الحل. قال لها أن تسجن الأميرة في برج ولا تتركها أبدًا. كافأته وسارعت إلى القصر. وُضعت الأميرة في برج عالٍ، وكان والداها وشقيقاها يزورها كل يوم حتى لا تشعر بالملل. كان شقيقه الأكبر يُعرف باسم الأمير الكبير، والثاني الأمير الصغير، وقد أحبه كلاهما، وبعد فترة وجيزة، مرض الملك والملكة وتوفيا في نفس اليوم، ودق جميع أجراس المملكة والجميع بكى، وخاصة روزيت.

وجلس المستشارون الأمير العظيم على العرش الذهبي، وتوجوه بتاج الألماس، وأخرجوا أختهم من البرج المظلم الذي كانت تعيش فيه. رأت روزيت الحديقة الجميلة المليئة بالفواكه والزهور والعشب والنوافير. في أي مكان ولن أتزوج من مكان آخر، كان الملك والأمير يفكران أين سيجدان ملك الطاووس، فقال له الملك، سنسافر معًا في كل مكان للبحث عنه.

الآن عليك أن تتولى مسؤولية الملكة، وغادر الملك والأمير القصر وبدأوا يتحركون أبعد وأبعد، وسألوا كل من قابله عن ملك الطاووس، وكان الجواب دائمًا لا، وأخيراً هم شق طريقًا به طاووس على كل شجرة، وأخذهم المكان إلى بلدة يرتدي أهلها جميعًا ريش الطاووس، ثم رأوا الملك الذي كان يقود عربة جميلة من الذهب مزينة بالألماس ومرسومة بـ 12 طاووسًا.

ثروة تقول لك 100 قطعة ذهبية. إذا رميت الأميرة في البحر معي وغرقت، سألبس ابنتي ملابسها وسنأخذها إلى ملك الطاووس مقابل 100 قطعة نقدية وافق عليها وقام بتربيتها مع الممرضة وفتاة الأميرة بفرشتها. وكلبها ألقوا بها في الماء. لحسن الحظ كانت المرتبة مصنوعة من الريش. طائر الفينيق نادرة ولديها القدرة على الطفو على الماء.

ظلت تطفو على الماء كما لو كانت في قارب، واستيقظ الكلب وبدأ ينبح حتى أيقظ الأميرة، بينما ساعدت السمكة روزيت في الوصول إلى شاطئ المملكة.

ووصل الموكب إلى القصر، حيث نظر إليها ملك الطاووس مع شقيقيها للترحيب بها، ونزلت الأميرة المزيفة من السيارة وركلت طاووسًا، وأمر الملك الحراس بتركهم مع أختهم في الأعالي. فقالت ابنتها ووثقتهما وألقتهما في البحر “لا تؤذيهما، فإن الطمع قد أعماهما، وسيتعلمان من الضلال”.