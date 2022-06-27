قصص الاميرات 2022 قصة الأميرة وحبة البازلاء

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Princesses Stories 2022 قصة الأميرة والبازلاء

ذات مرة كانت هناك مملكة يحكمها ملك وقرينته الملكة، لكن الملكة كانت قوية واختارت كل شيء في المملكة بنفسها، وأنجبت ابناً جميلاً، وكانت الملكة مهتمة جدًا بابنها، أمير، واختارت له كل شيء كيف يلبس، وكيف يأكل، وكيف يلعب، وكيف يتعلم حتى يكبر الأمير. بلغ سن الزواج.

دعت الأم ابنها الأمير إلى غرفتها، وسألها الأمير “ماذا تريدين مني يا أمي ردت الملكة “أنت ابني الوحيد، ولكل هذه السنوات اخترت كل شيء من أجلك في حياتك”. الآن بعد أن كبرت، حان الوقت لك لاختيار فتاة لتتزوجها، ولكن عليك أن تختار. “الأميرة حتى تناسبك، الأميرة ليست فقط ابنة ملك ولكن يجب أن تكون أنيقة، تعرف كيف تختار ملابسها، تعرف كيف تتكلم وقبل كل شيء صوتها جميل.

ثم أعطت الملكة الأمير عناوين قصور الملوك في الدول المجاورة. ذهب الأمير لزيارة القصور بحثا عن أميرة ليتزوجها. في القصر الأول وجد أميرة جميلة تقرأ كتابًا، لكن عندما تحدث إليها وجد صوتها قبيحًا ولم يعجبه.

أكمل رحلته إلى الملكة الثانية وتعرف على الملك، ففرح الملك بمعرفته وقدمه لابنته، لكنه وجدها ثمينة، وأكلت بشكل مفرط ولم تهتم به، فغادر الأمير ليعود إلى مملكته، وأخبر والدته أنه لم يجد الزوجة الصحيحة.

ذات يوم، بينما كان جالسًا في شرفة قصره، وجد فتاة صغيرة تقترب من القصر. نزل الأمير واستقبل الفتاة، ووجد أمامه فتاة رقيقة جدا وجميلة. عندما سألها من تكون، أجابت بصوت ناعم وجميل أنها أميرة. كانت مسافرة، لكن المطر منعها من إكمال رحلتها، وطلبت من الأمير السماح لها بالنوم في القصر حتى هدوء المطر.

فورًا وافق الأمير وسمح للفتاة بالدخول، ولكن عندما خلعت معطفها وجد ملابسها ملطخة بالطين من أثر السفر والمطر، لكنه أحبها، فذهب إلى والدته وأخبرها عنها. الفتاة. وأنه اختارها لتصبح زوجته.

استمرار القصة

وقررت المملكة النزول لرؤية الفتاة، ولكن عندما رأتها وسقطت عيناها على ثوبها الملطخ، رفضت طلب ابنها، وأخبرته أنه من المستحيل أن تتلطخ الأميرة وملابسها بهذه الطريقة، وهي تسافر بدون حراس، أصر الأمير على الزواج من الفتاة الجميلة، فأخبرته الملكة أنها ستجهز لها اختبارًا، وإذا نجحت في ذلك، ستتزوجها.

فأمرت الملكة بتجهيز غرفة للفتاة، لكنها طلبت منهم طلبًا غريبًا، وطلبت منهم وضع عشر مراتب فوق السرير، وتحت المرتبة الأولى وضعت حبة بازلاء نيئة.

فذهبت الفتاة للراحة في غرفة النوم، لكنها وجدت السرير مرتفعًا جدًا، لذا طلبت من الخدم سلمًا لتسلقه. وبالفعل، أحضر الخدم السلم، ونمت الفتاة، لكنها لم تستطع النوم بسبب البازلاء، وفي الصباح أتت إليها الخادمة وسألتها كيف حالها، فقالت لها الفتاة إنها لا تستطيع. نام لأن السرير كان كالصخرة، فتوجهت الخادمة إلى الملكة وأخبرتها بكلام الفتاة.

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علمت الملكة أن الفتاة بهذا اللطف لابد أن تكون أميرة، فاستدعت ابنها الأمير وأخبرته أنها وافقت على زواجه من الفتاة، فقام الأمير ومجموعة من الحراس بتسليم الأميرة إلى مملكتها. . وعرض الأمير على والده الملك وخطبها ثم تزوجا وعاشوا سعداء.