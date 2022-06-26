قصص اميرات خيالية قصة الأميرة والعصفور الذهبي

قصص الأميرة الخيالية قصة الأميرة والطائر الذهبي هي حكاية خرافية قديمة، وتعتبر من الحكايات المسلية والممتعة للأطفال.

قصص الأميرة الخيالية المكتوبة قصة الأميرة والعصفور الذهبي

ذات مرة، في مملكة بعيدة، عاشت هناك أميرة جميلة تدعى الأميرة روز، وقد تميزت بشعرها الأحمر الطويل والجميل.كانت الأميرة روز مغرمة جدًا بالورود، ولهذا أطلق عليها اسم الأميرة روز، وهذا يعني أميرة الورد كانت الأميرة تنظر إلى شرفتها كل ليلة، وصفقت بيديها، وجاء طائر ذهبي على أحد كتفيها، وتحول شعرها إلى لون ذهبي جميل.

الأميرة روز تغني مع الطائر

وعندما تنتهي العصور الذهبية، تبدأ الأميرة روز في الغناء بصوت جميل وعذب مع الطائر الذهبي، ليستمع إليها جميع سكان المملكة، وأن يناموا بصمت ويحلمون بأحلام سعيدة.

الساحرة الشريرة

ولكن في يوم من الأيام، حدث شيء مرعب ساحرة شريرة، تعيش في بلدة على حدود المملكة، تعلمت قصة الأميرة روز وطائرها الذهبي.

تحول شعر الأميرة روز إلى اللون الأسود

في اليوم التالي، خرجت الأميرة روز ونظرت من شرفتها وبدأت في التصفيق. ثم استقر الطائر الذهبي على كتفيه. تحول شعرها إلى اللون الأسود بدلاً من الأحمر.

العصفور الذهبي يعيد شعر الأميرة روز

كانت الأميرة روز حزينة لأن شعرها لم يعد أحمر ولديه أحلام وكوابيس على أهل المملكة، لذلك استدعت الطائر الذهبي وأخبرته كيف يعيد شعرها إلى اللون الأحمر الجميل.

لذلك أخبرها الطائر الذهبي أنه يجب عليها إحضار عدد معين من الورود الحمراء، وقامت بقطف بتلاتها ووضعها في صندوق به ماء، ثم غمست شعرها في الصندوق وتحول شعرها إلى اللون الأحمر، كما فعلت الأميرة روز. دعاها الطائر الذهبي، لذلك استعادت شعرها الأحمر.

الأميرة روز سعيدة باستعادة شعرها الجميل

كانت الأميرة روز سعيدة بتحول شعرها إلى اللون الأحمر وبدأت تغني مع طائرها الذهبي، فنام أهل المملكة وحلموا بأحلام سعيدة.

عودة الساحرة الشريرة

علمت الساحرة الشريرة أن سحرها غير صالح، لذلك قررت جمع كل الورود الحمراء في المنطقة المحيطة بالمملكة، حتى لا تتمكن الأميرة روز من فك رموز السحر مرة أخرى.

أميرات حكاية خرافية قصيرة التتمة

الأميرة روز تلتقي بالأمير الوسيم

وبينما كانت الأميرة روز تبكي وهي تقف وتنظر من شرفتها، فتحت عينيها ورأت أميرًا وسيمًا ينظر إليها، وفتح صندوقًا أحمر الشعر ووضعها في مقعد الأميرة روز في القطار لتبكي، و تحول إلى وردة حمراء. .

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الأميرة روز وحفل زفاف الأمير وسيم

سمو الأمير الوسيم يقترح على الأميرة روز يد والدها ويقبلها ويتزوجان ويعيشان في سعادة دائمة.