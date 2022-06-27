قصص انمي مرعبة حقيقية حاول اختطافي انا واخي في مكدونالدز

قصص انمي رعب حقيقية

مجنون في ماكدونالدز

حدثت هذه القصة قبل خمس أو أربع سنوات، عندما كان عمري خمسة عشر عامًا، وذات يوم، ذهبت أنا ووالدتي إلى ماكدونالدز لتناول طعام الغداء.

عندما دخلنا المطعم، ذهبت والدتي على الفور إلى الحمام وذهبت لطلب الطعام لنا، لكن عندما وصلت وجدت رجلاً في مقدمة الصف والناس الذين خلفه كانوا يبتعدون عنه ببطء وكانوا كذلك. خائف.

بدأ بالصراخ على الموظف بصوت عالٍ جدًا يأخذ الأوامر، وبدأ يضرب بقبضته على إحدى الطاولات، ثم رفع قميصه أمام الموظف وأهانها.

في تلك اللحظة، لاحظت أنه لا أحد يفعل أي شيء، لذلك قررت التدخل.

وقفت أمامه وصرخت، أيها الأحمق، ما الذي تفعله، غادر على الفور، مرت لحظة، وكان لا يزال يرفع قميصه بيديه، بدأ يقول كلمات غامضة وغير مفهومة.

وذلك عندما كانت لدي فكرة غبية للغاية، بدأت في لكمه في بطنه وعندما فعلت ذلك، خرجت سكين ضخمة من جيبه وركلها. وأشار أمامي.

لم أكن أعرف حتى كيف أخفيه في بنطاله، لأنه كان كبيرًا جدًا، وقف الرجل أمامي، مشيرًا السكين إلى وجهي، وأقسم بكلماته الغاضبة.

كل من ورائي هربوا ولحسن الحظ خرجت أمي من الحمام ولاحظت أنني في ورطة فأتت إلي على الفور وأخرجته من المطعم.

صرخت في وجهي وقالت لي إنني كنت غبيًا جدًا وأنه ربما يعاني من نوع من المرض العقلي بعد أن أخبرته بما فعلت.

خرج موظف من المطعم وقال لنا إنهم هدأوا الرجل واتصلوا بالشرطة، وبقيت أنا ووالدتي في موقف السيارات، وجاءت الشرطة واعتقلته.

أثناء خروجي، نظر إلي المجنون وقال، “حسنًا، ابني الجميل، في المرة القادمة التي أراك فيها، سأقتلك.”

حاول الاختطاف

أنا في فرع ماكدونالدز الصغير في بلدة صغيرة وقد واجهت العديد من العملاء الغريبين والمختلفين للغاية طوال مسيرتي المهنية.

لأرى اليوم موقفًا غريبًا جدًا لأن أحداً لم يلاحظه، كنت أعمل في المطعم إذا كنت أشاهدهم أحيانًا يلعبون في الملعب.

لقد صدمت حقًا عندما رأيت المنظر وكان العديد من العملاء والأطفال مع عائلاتهم. أنا أحب الأطفال لذا أحيانًا أشاهدهم يلعبون في الملعب.

لكن في تلك الليلة كنت مشغولاً ولم أنظر إلى الملعب لمدة خمس عشرة دقيقة وعندما نظرت عندما سمعت صوتًا منخفضًا لرجل كان يطلب شيئًا في الهمس.

شاهدت كويل، أصلع ويرتدي قميصًا أحمر، يتحدث إلى فتاة صغيرة في الخامسة أو السادسة من عمرها، وكان هناك صبي في نفس العمر تقريبًا.

كانا وسيمين للغاية، بشعر أشقر وعينان زرقاوان، بدا الرجل لطيفًا، لكن الشك في رأسي كان غريبًا أن الرجل سأل عن عمره.

إذا كان يعرفها، فلن يسأل عن عمرها. قال لها شيئًا جعلني أتوقف في الخوف. يجب أن تأتي معي الآن. لدي أخ أصغر عمرك.

ثم بدأ يخرج معهم من المطعم، وركضت إلى الباب لإيقافهم، عندما خرجت امرأة شقراء من الحمى قائلة إلى أين يذهبون يا أولاد قال الرجل “كنت ألعب مع أطفالك، كنت ألعب معهم فقط”، قالها بابتسامة، ثم ردت المرأة بابتسامة رغم النظرة الخائفة في عينيها.

قالت، “من الجيد أنك لعبت معهم والآن سنطلب بعض الطعام.” ثم دخلت وطوال جلستها في المطعم أمسكت بهم بإحكام وخوف.

وإذا رأيت هذا الرجل مرة أخرى، فسوف يتصل بالشرطة. الله أعلم ماذا كان سيحدث لهم لو لم تحضر الأم ولم أهتم بهم. أنا شخصياً أعتقد أنه ليس من الجيد ترك أطفالك بمفردهم في مطعم مزدحم.

قصص الأنمي الرعب الحقيقية لقد كادنا أن نموت

حدثت هذه القصة عندما كنت في الثامنة أو التاسعة من عمري. عشت في حي بالقرب من فرع ماكدونالدز. كنا نذهب للعب هناك.

كان هناك رجل وجدناه هناك في كل مرة نذهب فيها للعب، ربما في الخمسينيات من عمره، كان يحمل دائمًا حقيبة زرقاء بها بطاقات بيسبول في الحقيبة، وكان يحاول دائمًا بيعها لنا.

في أحد الأيام ذهبنا إلى هناك للعب كالمعتاد وبالطبع كان الرجل هناك أيضًا وفي ذلك اليوم لم يكن هناك سوى ثلاثة منا في منطقة اللعب، لذلك توقعنا أن نلعب كما أردنا دون أي إزعاج.

“أخبرنا آباؤنا عن الرجل وأخبرونا بالابتعاد عنه. لعبنا كثيرًا، لكننا كنا بعيدين عن الرجل طوال الوقت. كان الملعب متصلًا بحديقة خارجية ولم يكن هناك موظف لمشاهدته، لذلك كان من السهل عليه الاقتراب من الأطفال وإزعاجهم دون أن يراه أحد.

كالعادة، بينما كنا نلعب، اقترب منا الرجل وسألنا عما إذا كنا نريد بطاقات، واعتذر عن عدم وجود المال، لكنه قال إنه يعطيناها مجانًا.

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لأننا كنا أطفالًا مميزين له ومع ذلك قلنا لا أيضًا، لكنه لم يستسلم، أصبت بالذعر على الفور، ولم أنس التعبير على وجهه في تلك اللحظة -.

كانت نظرة كراهية شديدة. اقترب منا وسألنا عما إذا كنا نريد رؤية الخرائط. بدأنا نخاف منه ومن مظهره لذا خرجنا من منطقة اللعب في الهواء الطلق.

لذا في تلك المرحلة سحب صديقي من درعه وتمكن صديقي من الابتعاد عنه وذهبنا إلى المنزل وأخبرنا والدينا بما حدث ومنعونا من العودة بعد بضعة أشهر تم اعتقال الرجل بتهمة اختطاف فتاة صغيرة.