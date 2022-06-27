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قصص جحا جحا والحمار المفقود

ذات مرة كان هناك رجل اسمه جحا. يعمل في قريته لدى تاجر حمار. كانت مهمته تقتصر على إطعام الحيوانات وتنظيف إسطبلات البراز.

في أحد الأيام، أصيب الشخص المسؤول عن نقل الحمير إلى السوق بالمرض. تم تكليف مالك الاسطبل جحا للقيام بهذه المهمة.

كان عليه أن يقود عشرة حمير إلى سوق المدينة حتى عرضوا للبيع.

في بداية الرحلة، سار جحا على قدميه، وقاد القطيع أمامه. من وقت لآخر كان يحصيها للتأكد من فقدان أي منها.

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“1، 2، 3، 4، 5، 6، 7، 8، 9، عشرة حمير على طول الطريق وبشكل كامل.”

ثم يستمر.

في منتصف الطريق، تعبت جحا واصطدمت بأحد الحمير العشرة. وبعد بضع خطوات، أراد التحقق من العدد مرة أخرى.

“1، 2، 3، 4، 5، 6، 7، 8، 9، aaaah 9. يا إلهي، أين الحمار العاشر”

ثم نزل من مؤخرة حماره، وهو يرتجف خوفًا من فقده، ثم قرر أن يعيد العد

1، 2، 3، 4، 5، 6، 7، 8، 9، عشرة حمير. الحمد لله أنها كاملة بالأرقام، ربما فاتها العد.

لذلك في كل مرة يرتفع فيها حمار لأعلى، يجد أنه تسعة، لذلك ينزل ويكرر العد، لإيجاد عشرة.

يقول في نفسه “أمشي وأربح حماراً خير لي من أن أركب حصاناً وأفقد حماراً”.

وهكذا قرر جحا استكمال الرحلة سيرًا على الأقدام حتى لا يفقد الحمار العاشر.