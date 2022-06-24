قصص جن أحداث غريبة حدثت مع أبي في الفندق المسكون

قصص الجن أحداث غريبة حدثت مع والدي في الفندق المسكون – قصص رعب مخيفة نخبرك بها على موقعنا ونأمل أن تنال إعجابك. قصص رعب مضحكة وممتعة تأكد من قراءتها.

قصص الجن حدثت أشياء غريبة مع والدي في الفندق المسكون

حدثت هذه القصة منذ سنوات، وقبل أن ننتقل إلى منزلنا الجديد في ولاية أخرى، ذهب والدي إلى منزلنا للتأكد من أنه سيكون جاهزًا في الوقت المناسب لانتقالنا.

خلال الأيام القليلة التي كان يعمل فيها مرتاحًا هناك، أقام والدي في فندق صغير في جزء مخيف من المدينة.

علمنا لاحقًا أن الفندق اشتهر بقصص الأشباح وزعم الكثير من الناس أنهم رأوا أشباحًا في الممرات، وكانت غرفة والدي آخر غرفة في الردهة في الطابق العلوي من الفندق.

وفي منتصف الليل، في الليلة الماضية لأبي في الفندق، قبل مغادرته، رن جرس الهاتف بجانب سريره، وأجاب على الهاتف، وكان مكتب الاستقبال في الفندق، وقالوا له هذا

آسف لإيقاظك يا سيدي، لكننا تلقينا العديد من الشكاوى من بعض الضيوف حول اقتحام غرفهم وسرقة بعض ممتلكاتهم. نحن نتصل للتأكد من أنك بأمان وأنك تغلق باب غرفة نومك بشكل آمن. .

أخبرهم والدي أنه بخير وأغلق الهاتف وقبل أن يعود للنوم قرر أنه يريد التأكد من إغلاق الباب، وعندما قام ووقف أمام سريره، لاحظ أن باب غرفة النوم كان مفتوح قليلا.

لذلك بدأ في فحص الغرفة للتأكد من عدم وجود أي شخص آخر في الغرفة وتأكد من عدم سرقة أي شيء في الغرفة، ثم خرج من الغرفة ونظر في الردهة وصُدم بما رآه.

خارج باب غرفة نومه، وجد مجموعة الحلاقة الخاصة به في أرضية مدخل الفندق. كان خائفًا جدًا وأخذ عدة الحلاقة وعاد إلى غرفة النوم وأغلق الباب بإحكام خلفه.

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اهدأ قليلاً، اتصل بمكتب الاستقبال، مرحبًا، لقد اتصلت بي بسبب بعض التوغلات في الفندق، وأريد أن أخبرك أن شخصًا ما دخل إلى غرفتي أثناء نومي.

لم يُسرق أي شيء وأنا بخير تمامًا، لكنني أعتقد أنك تريد معرفة ما حدث. كان موظف الاستقبال هادئًا بعض الشيء. يجب أن تكون مخطئًا لأننا لم نتواصل مع أي شخص بشأن أي اقتحام ولم نتلق أي شكاوى بشأنه.