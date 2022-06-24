قصص حب حزينة جدا تبكي أحببت رجل متزوج فأصبحت الزوجة الثانية

قصص حب حزينة تبكي وقعت في حب رجل متزوج وأصبحت الزوجة الثانية – عندما أتحدث عن الحب والعاطفة سأتحدث عنك. الزوجة الثانية، لم أكن مخطئًا عندما أحببتك، ولم تكن مخطئًا عندما تزوجنا، لكن خطئي الوحيد أنني لم أخبر زوجتك الأولى.

قصص حب حزينة جدا تبكي وقعت في حب رجل متزوج

لقد أحببته حتى الجنون، هكذا تبدأ كل قصص الحب الرومانسية، لم أوافق على أن أكون زوجة ثانية باستثناء حبي الكبير له ولحبي. الزواج لا تقل بشروط رجاء وانا خائن لم اخن احدا ولم افعل شيئا ممنوعا.

لا، أنا لست قبيحًا ولست عجوزًا، ولم يفوتني قطار الزفاف، لكنني ما زلت شابًا وجميلًا جدًا، لكن القلب لم يحب والقلب لم يكن مقيدًا بهذا وحده، لو عاش أي منكم حب وشغف، فهو يعرف ما أتحدث عنه، لا نختار بعقلنا وما يناسبنا، لكن القلب يحب ما ينبض له ويتحرك، وقلبي يتحرك من أجله فقط .

بدأت قصتي قبل خمس سنوات، نعم، أنا زوجته الثانية منذ أكثر من ثلاث سنوات، دون أن تعرف الأولى شيئًا. التقينا في إحدى المقاطعات وكنت في مهمة عمل ومهمة خارجية من الشركة. عندما التقيت به، شعرت أنني كنت معه مرة أخرى، وروحي أنني قد فقدت، ثم تم إخباري في سن السادسة والعشرين، أنه كان يهتم كثيرًا بمظهري، التقينا وتحدثنا، وخلال فترة وجودي في رفقة معه، لم يتركني أبدًا للحظة. كان في الثلاثين من عمره في ذلك الوقت. كان وسيمًا جدًا وكان يتمتع بروح الدعابة. عدت إلى محافظتي وغادرتها، وشعرت أنني تركت قطعة من قلبي هناك.

ثم تحدثنا كثيرًا على WhatsApp و Messenger و Fon، فطوال حياته بالتفصيل عرفتها حتى علاقته بزوجته، وهو أيضًا كل تفاصيل حياتي التي كان يعرفها عني، صغيرًا وكبيرًا، وأحيانًا كان يأتي إلى أنا وأسافر حتى نلتقي، في الواقع أصبحت لا غنى عنه له.

كان الأمر كما لو أنني وجدت نصفي الآخر في الحياة وعاشق الروح والقلب. لم يخبرني بأي شيء منذ شهور. تعاملنا كأصدقاء. حاولت الابتعاد عنه كثيرًا وحاول، لكنني لم أستطع، لذا أعادني حبي وقلبي إليه، حتى اكتشفت أن أحد العريس قد تقدم لي بخطبته. كان مهندس كمبيوتر وزميلًا لي في الشركة وكان مناسبًا جدًا. شقة وسيارة ومستوى اجتماعي عالٍ أخبر والدي، ووافق والدي وأخبرتني أمي عن ذلك.

ورفضت بشدة ولكن أمى أصرت معرفة سبب الرفض، فلم استطع اخبارها وقتها انقطعت معه ولم اعد ارد عليه وعلى تليفوناته وغيرت ارقامي، كنت أعرف بأنه حب مستحيل فهو متزوج وأنا لن استطيع الرفض تلك المرة، كما انه لم يخبرني بشيء، بعد اسبوع وجدته عندى بالشركة ويريد تكلم معي .

التقيت به وتحدثنا، أخبرته بما حدث والعريس، أخبرني أنه يحبني وأنه لا يمكنه العيش بدوني أو إنهاء حياته بدوني، لكنه لا يستطيع ترك زوجته وطفليه، وهو طلب الزواج مني كزوجة ثانية، وسيحضر لي شقة في المحافظة مع عائلتي وسيأتي لزيارتي ثلاثة أيام في الأسبوع، وقال لي إنني أعتبره مسافرًا وأعمل في مكان آخر، ولا أستطيع العيش معه إلا في ذلك الوقت، وقد اشترط أنه لا يعرف زوجته، لكنه قال لي أن أخبر عائلتي وأي شخص أريده، ولكن من أجل أبنائه.

في ذلك الوقت، فكرت كثيرًا وتوقفت عن التواصل معه لمدة شهرين. لم أستطع قبول عرضه وخطبت زميلتي في العمل لكن لم أستطع التخلي عن حبي الوحيد لذلك ألغيت الخطوبة ووعدتها وأخبرتها أنني وافقت، وتزوجنا وعشنا أفضل السنوات من حياتي معه وأنجبت ابنة جميلة جدا، فهو يحبني أعلم أنني أعشقه، ولا يوجد شيء يزعج حياتي سوى الشعور بالذنب لعدم معرفته بزوجته الأولى، لأنني لا أحبها. في مكانه، في الواقع، أحمق.

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أخبرته أن يطلب منه الراحة لكنه يرفض، ويقول لا أستطيع، واليوم أنا محتار بين ضميري وقلبي، لا أريد أن أفقده، لكني لا أريد أن أبقى هكذا إنها زوجة ثانية في الخفاء إلى الأبد، في محافظة أخرى لا تعرفها الأسرة، فهل يجب أن أخبرها وأدعها تحدث، لكن ربما فقدت زوجي، فأنا أعشقه ولا أحبه، لكنه في الكون، هو كذلك. أمني وحياتي ولا أريد أن أفقده إلى الأبد.